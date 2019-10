Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Spider Man: Homecoming“ am 20. Oktober in ORF 1

Zweites Avengers-Abenteuer für Tom Holland als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft

Wien (OTS) - Nach den Abenteuern in „The First Avenger: Civil War“ stürzt sich Tom Holland als Spider Man in sein erstes eigenes Superhelden-Spektakel: Und so bekommt er es in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „Spider Man: Homecoming“ am Sonntag, dem 20. Oktober 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit Michael Keaton als Superschurken zu tun. Zwischen Highschool und Verbrecherjagt steht ihm sein Mentor Robert Downey jr. als Tony Stark / Iron Man zur Seite. Auf dem Regiestuhl des bereits zweiten Reeboots des Spider-Man-Franchise nahm Jon Watts Platz und inszenierte – nach einem Drehbuch von u. a. Jonathan M. Goldstein und John Francis Daley – den bereits 16. Film im Marvel-Universum als temporeiches Actionfeuerwerk. Neben Tom Holland und den beiden Golden-Globe-Preisträgern Robert Downey jr. und Michael Keaton sind in weiteren Rollen u. a. Marisa Tomei, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya Coleman, Chris Evans, Jacob Batalon, Laura Harrier und Tyne Daly zu sehen.

Mehr zum Inhalt

Nach seinem ersten Einsatz mit den Avengers brennt der junge Peter Parker (Tom Holland) darauf, sich erneut als Superheld Spider Man beweisen zu können. Obwohl er längst wieder daheim bei seiner Tante May (Marisa Tomei) in New York ist und wieder in die Schule geht, zehrt er von dem Erlebnis, nicht zuletzt, weil ihm sein Mentor Tony Stark (Robert Downey jr.) weiterhin zur Seite steht, wenn es darauf ankommt. Was nicht ganz einfach ist, weil Peter sich auch daheim als Superheld beweisen will. Als ihn sein Mentor Tony Stark (alias Iron Man) allerdings auszubremsen versucht, bietet er auf eigene Faust Übeltätern die Stirn und begibt sich im brandneuen Spider-Man-Anzug auf Verbrecherjagd. Für die Schule hat er daher nichts mehr übrig, außer für Liz (Laura Harrier), die bezaubernde Anführerin des akademischen Zehnkampf-Teams. Doch dann versetzten der Bösewicht Vulture (Michael Keaton) und seine Bande die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Peter versucht als Spider Man auf eigene Faust die Stadt zu retten und ahnt nicht, was er dadurch aufs Spiel setzt.

