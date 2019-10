Kultur 10: Akkordeon-Nachmittag und Frühschoppen

Ensemble „Da Capo“ (19.10.), Charlotte und „Hafendorfer“ (20.10.)

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kultur 10“ kündigt die nächsten 2 Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) an: Am Samstag, 19. Oktober, konzertiert dort ab 16.00 Uhr das famose Akkordeon-Ensemble „Da Capo“. Neben ausgesuchten Werken aus der Harmonika-Literatur interpretiert die Formation sowohl Klassik-Bearbeitungen als auch Liedgut aus Filmen und Musicals und andere Wohlklänge. Kartenpreis: 10 Euro („Musikbeitrag“). Beim zünftigen Frühschoppen „Steirisch-Wienerisch“ am Sonntag, 20. Oktober, von 11.00 bis 14.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ kommt ganz gewiss keine Langeweile auf. Die Wiener Sängerin Charlotte Ludwig und die steirische Gruppe „Die Hafendorfer“ bringen ihr Publikum mit einem flotten Programm in Schwung: „Wienerlied, Wiener Schmäh und G’mischter Satz auf steirisch, echt fetzig...“. Für dieses Vergnügen sind 12 Euro zu bezahlen („Musikbeitrag“). Information und Reservierung: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtliches „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). E-Mails an das freiwillige „Kultur 10“-Team: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Akkordeon-Ensemble „Da Capo“: https://akkordeonensemble-da-capo.jimdo.com/

Wienerlied-Sängerin Charlotte Ludwig: www.charlotteludwig.at/

Steirische Musikanten „Die Hafendorfer“: www.hafendorfer.at/

Kultur-Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

