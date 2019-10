ORF SPORT + mit dem Fußball-2.-Liga-Spiel Blau Weiß Linz – FAC Wien

Auch die Eishockey-Champions-League-Auslosung ist am 18. Oktober live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 18. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Eishockey-Champions-League-Auslosung um 12.00 Uhr und des Fußball-2.-Liga-Spiels Blau Weiß Linz – FAC Wien um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr, das ORF-Frauenfußball-Magazin „#mitHerz“ um 21.45 Uhr, das Yoga-Magazin um 22.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Am 18. Oktober wird in Helsinki in Finnland das Achtelfinale der Eishockey Champions League 2019/20 ausgelost.

Blau Weiß Linz empfängt am 18. Oktober in der 11. Runde der Fußball-2.-Liga den FAC Wien. Die Oberösterreicher sind Tabellenvierter und haben vier Punkte mehr als die Wiener auf dem Konto, die nach zehn Runden am 14. Platz liegen. Kommentator ist Oliver Polzer.

Beim Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus, ist Luca Kielhauser, ein junger Sportreporter im Rollstuhl, zu Gast. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über ein Rollstuhl-Tischtennis-Turnier in Stockerau und über die Tischtennis-Meisterschaften der Menschen mit Down-Syndrom. „Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Das ORF-Frauenfußball-Magazin „#mitHerz“, das vor jeder Runde der Planet-Pure-Frauen-Bundesliga auf dem Programm von ORF SPORT + steht, zeigt alle Tore aus der höchsten Spielklasse der Frauen. Dazu gibt es Hintergrundstorys zu jedem Bundesliga-Klub. Das Magazin moderieren abwechselnd Kristina Inhof und Alina Zellhofer.

