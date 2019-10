Gutes tun mit wenigen Klicks

Weihnachten im Schuhkarton® startet neuen Online-Schuhkarton (FOTO)

Berlin (ots) - Seit Anfang Oktober werden im deutschsprachigen Raum wieder selbstgefüllte Geschenkpäckchen von "Weihnachten im Schuhkarton" bei tausenden Abgabestellen entgegen genommen. Wer keine Zeit zum Einkaufen hat, kann seine Geschenke auch online auf den Weg schicken: "Mit wenigen Mausklicks kann ich entscheiden, wen ich beschenken möchte. Außerdem kann ich noch ein besonderes ,Wow-Geschenk' einpacken", erklärt der Leiter der Aktion, Rainer Saga, die Idee. Während der letzte Abgabetermin für die selbstgefüllten Päckchen der 15. November ist, gibt es für die Online-Version keine Frist. In beiden Fällen gehen die Geschenke jedoch an Kinder in schwierigen Lebenssituationen, die oft noch nie in ihrem Leben ein Geschenk erhalten haben. Darüber hinaus kümmern sich die Verteilpartner - Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen - auch nach den Weihnachtsfeiern um die Kinder und bieten an, mehr über den Glauben zu erfahren. "Neben der Freude, die das ganze Leben prägen kann, ist das der Mehrwert der Aktion: Kinder und Familien erfahren neue Hoffnung und bekommen neuen Lebensmut", weiß Saga. Wer einen Online-Schuhkarton (kurz: OSKAR) packen will, kann dies unter www.online-packen.de tun.

