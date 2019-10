ARTUS feiert 20 Jahre

Ein Unternehmen mit Zukunft

Wien (OTS) - Die renommierte Kanzlei ARTUS mit operativen Gesellschaften in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung feierte Anfang Oktober im neuen N°3 Salon in Bad Vöslau ihr 20jähriges Bestehen. Unter dem Motto „next generation“ wurde Tomislav Stipic, welcher seit letztem Jahr Partner ist, vorgestellt und der seit 1999 für das Unternehmen tätige geschäftsführende Gesellschafter Gerhard Schwab feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Einige Wochen vor dem offiziellen Launch wurde auch das neue Unternehmensmotto „close to you“ präsentiert.

Der Grundstein von ARTUS wurde im Jahr 1999 gelegt. Ganz wie in der sagenumwobenen Tafelrunde, sitzen eigene und befreundete Experten bildlich um einen Tisch und beantworten umfassend alle Fragen und Anliegen der Klienten – eine Vision, die ARTUS auch heute noch vor Augen hat.

An zwei Standorten – in Wien und in Baden – sind heute mehr als 70 MitarbeiterInnen für ARTUS tätig. National und international werden über 2.000 Klienten betreut. Dabei kann nicht nur auf das Know-how innerhalb von ARTUS zurückgegriffen werden – mit BKR International stehen erfahrene Partner weltweit zur Verfügung.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Durch stetiges Wachstum und Ausweitung des Beratungsangebots um Bereiche wie Digitalisierung, Datenschutz und Arbeitsrecht sowie mit punktgenauer Betreuung von Ärzten und Freiberuflern, Start-ups, Versicherungsunternehmen, Bau- und Immobiliengesellschaften wie auch Land- und Forstbetrieben zählt ARTUS zu den 25 Top-Wirtschaftstreuhand-Unternehmen in Österreich.

Auf Wachstum und Innovation setzt ARTUS auch in Zukunft. So liegt der derzeitige Fokus –neben der Neugestaltung des Unternehmensauftritts – auf der Beratung von Franchise-Unternehmen und auf der digitalen Erreichbarkeit mit Hilfe von ARTUS online sowie dem ARTUS Steuerblog, mit vielen nützlichen Informationen.

Unternehmensmotto „close to you“

„Auch nach 20 Jahren ist uns unser Gründungsgedanke ganz nahe am Kunden zu sein verinnerlicht, und wir freuen uns, diesen mit unserem neuen Unternehmensmotto „close to you“ zum Ausdruck zu bringen“, sagte Wolfgang Dibiasi, Partner bei ARTUS.

Staffelübergabe von Schwab an Stipic

20 Jahre ARTUS sind auch 20 Jahre unermüdlicher und richtungsweisender Einsatz von Gerhard Schwab, der im Jahr 1999 als geschäftsführender Gesellschafter aufgenommen und an diesem Abend feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Vor mehr als 150 MitarbeiterInnen, Kunden, Kooperationspartnern und Freunden würdigte ARTUS-Partner Wolfgang Schmid seine Leistungen mit den Worten: „Du bist ein Mann mit vielen guten und wunderbaren Eigenschaften.“

Seit seinem Eintritt im Jänner 2017 leitet Tomislav Stipic den Standort Baden und ist bereits 2018 zum Partner ernannt worden. Sein Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Freiberuflern, insbesondere der Ärzteberatung. Ebenso ist er spezialisiert auf die Betreuung von Land- und Forstbetrieben, die Beratung von Versicherungsunternehmen sowie von Bau- und Immobiliengesellschaften.

Über ARTUS

ARTUS mit seiner im Jahr 1945 gegründeten Vorgängergesellschaft Österreichische Revisions- und Treuhand-Gesellschaft m.b.H. – der heutigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von ARTUS - ist seit mehr als 70 Jahren auf die Bereiche Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung und Rechnungswesen spezialisiert. Neben der klassischen Betreuung unterstützt das Unternehmen seine Klienten unter anderem bei Fragen zu Digitalisierung, Datenschutz und Arbeitsrecht. Darüber hinaus setzt man unternehmerische Projekte wie beispielsweise Firmengründungen, Franchising, Mergers & Acquisitions, Restrukturierungen und Firmenübergaben um und ist kompetenter Partner in Sachen Finanzstrafrecht.

