„Freudenschere“ bei „Was gibt es Neues?“ am 18. Oktober in ORF 1

Mit Rudle, Marold, Sarsam, Maurer und Seidl

Wien (OTS) - Oliver Baier ruft in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 18. Oktober 2019, um 21.30 Uhr in ORF 1 den „Tag der Krawatte“ aus. Das Rateteam – bestehen aus Gerold Rudle, Eva Marold, Omar Sarsam, Thomas Maurer und Gery Seidl – muss sich danach darüber den Kopf zerbrechen, warum ein Verein in den USA aufgerufen hat, gebrauchte BHs einzuschicken?! Die Promifrage stellt Volksopernchef Robert Meyer, der wissen möchte, was eine „Freudenschere“ ist.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

