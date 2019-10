17. NÖ Tage der offenen Ateliers am 19. und 20. Oktober

Landesweit beteiligen sich über 1.000 Künstler und Kunsthandwerker

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der von der Kulturvernetzung NÖ in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kunst und Kultur beim Amt der NÖ Landesregierung durchgeführten 17. NÖ Tage der offenen Ateliers öffnen am Samstag, 19., und Sonntag, 20. Oktober, über 1.000 Künstler und Kunsthandwerker ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten für Interessierte.

Die hohe Zahl an teilnehmenden Künstlern ermöglicht es, an einem Wochenende in zahllosen Ateliers zeitgenössische Kunst intensiv und intim zu erleben. Überall kann bei dieser größten Schau der bildenden Kunst und des Kunsthandwerks in Österreich bei freiem Eintritt den Kreativen über die Schulter geblickt werden. Die Besucher können sich an diesem besonderen Wochenende inspirieren lassen, hinter die Kulissen schauen, mit den Künstlern ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess live beobachten und auch Kunstwerke erwerben.

„Die Arbeitsstätten, wo die Kunst entsteht, haben eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt dazu Josef Schick, Geschäftsführer der Kulturvernetzung NÖ: „Es ist etwas Einzigartiges, neben gerade entstehenden oder eben fertig gewordenen Bildern, neben Pinseln, Farben und Leinwänden mit den Künstlerinnen und Künstlern über ihre Arbeit und ihren Zugang zur Kunst zu sprechen.“

Mehr als ein Drittel der Ateliers bietet dieses Jahr übrigens am Samstag, 19. Oktober, wieder Open End; zudem locken hunderte Künstler zusätzlich mit Veranstaltungen wie Konzerten oder Lesungen sowie kulinarischen Schmankerln. Auf dem Programm steht außerdem eine geführte Ateliertour: Am Sonntag, 20. Oktober, lädt Carl Aigner vom Museum Niederösterreich zu einer Bustour durch das Weinviertel mit Stationen bei Josef Trattner in Radlbrunn, Ferdinand Melichar in Niederfladnitz, Michael Kos in Schrattenthal sowie Jürgen Tschabrunn in Neudegg.

Die NÖ Tage der offenen Ateliers finden auch heuer in Abstimmung mit den Nachbarregionen statt: Nach Vysočina (5. und 6. Oktober) sowie Südböhmen (12. und 13. Oktober) finden parallel zu Niederösterreich auch Veranstaltungen in der Region Bratislava (19. Oktober) und in Oberösterreich (19. und 20. Oktober) statt. Am 28. und 29. Oktober folgt dann noch Südmähren.

Nähere Informationen und die detaillierte, kostenlose Broschüre bei der Kulturvernetzung NÖ unter 02572/202 50, e-mail office @ kulturvernetzung.at und www.kulturvernetzung.at bzw. www.tagederoffenenateliers.at.

