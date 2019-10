Neue innovative Gesundheitsplattform für Wien HEALTH.DigitalCity.Wien

Wien (OTS/RK) - Die im Rahmen der DigitalCity.Wien Initiative – in Kooperation mit Professor Siegfried Meryn – initiierte, neue Plattform HEALTH.DigitalCity.Wien soll die brennendsten Themen rund um künftige Technologien und Digitalisierung im Gesundheitsbereich in Wien vorantreiben. Sie richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit und die Ärzteschaft sowie an den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich mit medizintechnischen genauso wie pharmazeutischen Unternehmen und setzt auf Vernetzung und Kooperation der relevanten Akteure. Koordinationsstelle der DigitalCity.Wien Initiative ist Urban Innovation Vienna (UIV), ein Unternehmen der Wien Holding.

„Unser Ziel ist, dass die Plattform HEALTH.DigitalCity.Wien VordenkerInnen, EntscheiderInnen, Führungskräfte, ExpertInnen, PolitikerInnen und vor allem auch die Bevölkerung zusammenführt. So sollen künftige digitale Projekte entstehen und Wien zu einer der führenden Digital Cities und Drehscheibe im eHealth-Bereich werden. Wir befinden uns mitten in einer digitalen Epoche. Unser Anliegen ist, die medizinische Digitalisierung und den medizinischen Fortschritt in Wien unter genauer Beachtung des Wohles aller Menschen zu beschleunigen“, so KR Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales.

Kick-Off Event am 17. Oktober 2019 um 18 Uhr

Im Rahmen des Kick-Off Events am 17. Oktober 2019 „THINKING DIGITAL HEALTH FORWARD – Die Zukunft hat schon begonnen“, veranstaltet von Urban Innovation Vienna, wird die neue Plattform vorgestellt. Begrüßungsreden werden Prof. Dr. Giulio Superti-Furga, Center for Molecular Medicine, Univ.-Prof. Dr. Markus Müller, Rektor Medizinische Universität Wien und KR Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales halten. Als Keynotespeaker konnte Univ.-Prof. Dr. Jörg F. Debatin gewonnen werden. Er ist Berater des deutschen BM für Gesundheit Jens Spahn und wird einen Vortrag zum Thema „Digitale Zukunft der Medizin“ halten. Über „Digitale Herausforderungen in der Pharmaindustrie" wird Mag.a Sabine Radl, Commercial Head Mature Markets Established Products (Europe, USA, JAPAC), Sanofi, einen Einblick geben. Die Zusagen hochrangiger VerteterInnen von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unterstreichen die Bedeutung und Notwendigkeit einer derartigen Initiative.

Termin:

Eröffnungssymposium „THINKING DIGITAL HEALTH FORWARD – Die Zukunft hat schon begonnen“

Donnerstag, 17. Oktober 2019, 18.00 (Einlass: 17.30 Uhr)

Center for Molecular Medicine (Ce-M-M), Lazarettgasse 14, 1090 Wien

Anmeldung erbeten: digitalcity@urbaninnovation.at

eHealth-Bereich ist Fokus der neuen Gesundheitsplattform

Als Teil der DigitalCity.Wien Initiative wird die Plattform Schwerpunkte im eHealth Bereich entwickeln und Vernetzung und Kooperation stärken. „Digitalisierung ermöglicht im Bereich Pflege, Prävention, Fitness, Wissenschaft und Forschung u.v.m., das Gesundheitssystem aber auch die Gesundheit eines einzelnen Menschen umfassend zu verbessern. Mobile Lösungen zur Förderung der Gesundheitsprävention, die zum Einsatz kommen oder der Ausbau telemedizinischer Dienste, spezifische Informationsangebote über digitale Kanäle sowie vermehrte digitale Unterstützung für ältere Menschen, sind nur einige praktische Beispiele die wir gemeinsam vorantreiben wollen“, so Dr. Siegfried Meryn, Mit-Initiator der Plattform und Facharzt für Innere Medizin.

BürgerInnen sind aufgefordert, ihre Inputs zum Thema „Digitalisierung und Gesundheit“ zu geben. Nach einer einfachen Registrierung kann jeder mitmachen. Die Diskussion läuft bis Samstag, 30. November 2019: https://www.partizipation.wien.at/de/consultation/8900

HEALTH.DigitalCity.Wien

Game change im Gesundheitswesen – Herausforderungen und Chancen. Die digitale Transformation, die Datenrevolution, das digitale Krankenhaus, der digitale Arzt, die Gesundheitsdaten – was erwartet uns? HEALTH.DigitalCity.Wien führt jene Menschen – VordenkerInnen, EntscheiderInnen, Führungskräfte, ExpertInnen, PolitikerInnen und vor allem auch die Bevölkerung – zusammen, die dies ermöglichen können.

DigitalCity.Wien

DigitalCity.Wien ist eine Initiative der Stadt Wien und der IT-Wirtschaft. Gemeinsames Ziel ist Wien zum digitalen Hotspot Europas zu machen. Die Smart City Agentur der Urban Innovation Vienna ist die Koordinationsstelle der DigitalCity.Wien und steht bei Fragen gerne zur Verfügung!

https://HEALTH.digitalcity.wien

