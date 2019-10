Amtshaus 18: „Schrammeln, spielt’s mir no an Tanz...“

Wien (OTS/RK) - Mit einem „wienerischen“ Programm möchte die Gruppe „Alt-Wiener Salonschrammeln“ ihre Zuhörerschaft am Freitag, 18. Oktober, ab 17.00 Uhr, im Rahmen der beliebten Reihe „Währinger Musiksalon“ erfreuen. Schauplatz des Konzertes ist der Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, im 2. Stock). Unter der Devise „Schrammeln, spielt’s mir no an Tanz...“ widmen sich die altbewährten Freizeit-Musiker Birgit Punczi (Geige), Andrea Mayr (Geige) und Heinz Ebenstein (Akkordeon) bewegenden Klängen aus der Wienerstadt. Der Eintritt ist frei. Info und Anmeldung: Telefon 02236/677 283, E-Mail guenter.geber@schule.at.

Dargeboten werden mitreißende Tänze von Schrammel, Kreuzberger, Lanner und manch anderen Tondichtern. Wienerlieder von Fellner, Föderl, Gruber und weiteren Komponisten komplettieren das bunte Programm. Die Ankündigung des Konzerts klingt vielversprechend: „Heiteres und Besinnliches aus dem Alten Wien“. Für die launige Moderation sorgt der versierte Conférencier Heinz Gröbl. Ferner wirkt die Mezzosopranistin Irene Bauer an diesem Nachmittag als Gast-Künstlerin mit. Das Kultur-Projekt „Währinger Musiksalon“ wird durch das Team des Bezirksmuseums Währing (18., Währinger Straße 124) maßgeblich unterstützt. Auskunft: Telefon 4000/18 127, E-Mail bm1180@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Währinger Musiksalon (Bezirksmuseum Währing): www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse