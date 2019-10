AVISO, 18.10., 09:00 „Kein Krieg in Nordsyrien!“

Wien (OTS) - „Das Sterben in Nordsyrien muss aufhören“ kritisiert Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend und künftige Abgeordnete zum Nationalrat. „Die türkische Militärintervention ist auf das Schärfste zu verurteilen. Alle notwendigen Maßnahmen müssen getroffen werden, um den Frieden in der Region wiederherzustellen“, fügt Herr hinzu.



Die Sozialistische Jugend lädt daher zu einer Medienaktion mit dem Titel „Kein Krieg in Nordsyrien“ ein. AktivistInnen werden dabei mit Kunstblut und Waffenattrappen das Ausmaß der Katastrophe darstellen.



Wann: 18.10, 09:00

Wo: Heldenplatz



