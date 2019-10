AK Preismonitor: Günstig Einkaufen – Lebensmittelpreise runtergegangen!

Einkaufskorb mit günstigen Lebensmitteln im September-Jahresvergleich um rund fünf Prozent billiger

Wien (OTS) - Ein Einkaufskorb mit günstigen Lebensmitteln kostet nun um rund fünf Prozent weniger als noch im September des Vorjahres. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von 40 preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln bei sieben Wiener Supermärkten und Diskontern. Einige Produkte wurden aber – teilweise spürbar – teurer.

Ein Einkaufskorb mit 40 preiswertesten Lebensmitteln und Reinigungsprodukten schlug sich im September 2018 mit durchschnittlich 54,50 Euro zu Buche, heuer mit 51,54 Euro – ein Minus von 5,4 Prozent. So wurde im Jahresvergleich jedes zweite Produkt billiger, 15 Waren wurden teurer und bei fünf Produkten blieb der Preis gleich.

Billiger sind nun beispielsweise Teebutter (minus 31,8 Prozent), Äpfel (minus 16,9 Prozent), Feinkristallzucker (minus 12,2 Prozent).

Verteuert haben sich zum Beispiel Pommes frites (plus 38,7 Prozent), Kartoffeln (plus 31,3 Prozent), Fischstäbchen (plus 11,1 Prozent), Seife (plus 44,4 Prozent), Duschgel (plus 37,4 Prozent).

Keine Preisveränderungen gab es etwa bei griffigem Mehl, Penne, gemahlenem Bohnenkaffee.

„Wer bei Diskontern einkauft und die Preise vergleicht, kann nochmals sparen“, rät AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. „Der AK Preismonitor zeigt: Der Einkaufskorb ist bei Diskontern um durchschnittlich rund sieben Prozent billiger als bei Supermärkten.“

Die AK nimmt regelmäßig die Preisentwicklung bei den preiswertesten Lebens- und Reinigungsmitteln unter die Lupe. Bei den günstigsten Produkten handelt es sich vorwiegend um Eigenmarken der Handelsunternehmen. „Viele Familien müssen ihr Geld zusammenhalten und auf ihr Haushaltsbudget achten. Daher greifen sie zu günstigen Produkten“, weiß Zgubic.

Zum AK Preismonitor: Die AK hat Mitte September 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel in sieben Supermärkten und Diskontern in Wien erhoben. Die Geschäfte: Billa, Merkur, Spar, Interspar, Hofer, Penny und Lidl. Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise.

SERVICE: Den Preismonitor über die preiswertesten Lebens- und Reinigungsmittel finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

