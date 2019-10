Mit Disney ab in die Küche - "Disney Küchenparty" am Kiosk (FOTO)

Berlin (ots) - Ab dem 30.10.2019 schwingen Kinder zusammen mit ihren Lieblings-Disney-Charakteren den Kochlöffel. Im neuen Magazin "Disney Stars präsentiert Disney Küchenparty" warten spannende Rezepte zum Kochen und Backen, witzige Küchen-Tricks, Tipps zu saisonalem Gemüse und aktuelle Food-Trends auf die kleinen Chefköche. Da das Auge bekanntlich mitisst, bietet das Magazin zudem Inspirationen für Tischdekorationen und stellt daneben Tipps zur gesunden Ernährung vor. Mit dem beiliegenden Back-Set, bestehend aus Teigrolle, Kekstempel und Ausstecher, können zudem einzigartige "Disney Die Eiskönigin"-Kekse gebacken werden.

"Disney Stars präsentiert Disney Küchenparty" erscheint einmalig als Sonderheft und richtet sich an Kinder von sechs bis zehn Jahren. Disney Küchenparty erscheint als Ableger des Magazins "Disney Stars", welches zweimonatlich im Handel veröffentlicht wird. "Disney Stars" widmet sich in jeder Ausgabe einem anderen Disney-Thema, darunter in den kommenden Magazinen "Disney Das Haus der 101 Dalmatiner" sowie "Disney Cars".

Für die Vermarktung von "Disney Stars" ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert @ egmont.de.

