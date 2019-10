Wandel in der Rechts- und Steuerberatung – Ein Blick in die Zukunft mit Legal Tech Visionär Daniel Lewis (Ravel Law, USA)

LexisNexis informiert auf der LexCon wie die Branche den digitalen Herausforderungen der Zukunft gewappnet ist.

Wien (OTS) - Unter dem Motto: The next level of legal innovation trifft sich kommende Woche die Rechts- und Steuerbranche im k47. Auf der LexCon präsentiert das Medienhaus LexisNexis, welchen Nutzen die Rechts- und Steuerberatung davon hat, wenn juristische Inhalte mit Technologie kombiniert werden und wie die Zukunft aussehen könnte.

Dafür konnten die Veranstalter Daniel Lewis, den Gründer von Ravel Law in den USA gewinnen. Der Keynote-Speaker gilt als das Wunderkind im Bereich Legal Analytics. Unter dem Motto „How legal analytics and AI could give you a winning edge“ wird er erläutern, wie analytische Lösungen Anwälte dabei unterstützen, besser informiert und auch schneller Entscheidungen treffen. Mit seinem Startup Ravel Law ist er seit kurzem ein Teil der LexisNexis Gruppe. Das Startup hat Tools entwickelt, die aus der Analyse von Gerichtsverhandlungen Argumentationen herausfiltern, welche sich bei gewissen Richtern als erfolgreich erwiesen haben. Eine solche Vorgehensweise ist in Österreich derzeit natürlich undenkbar, aber der Blick über den Tellerrand und in ein anderes Rechtssystem ermöglicht auch eine Vorstellung dessen, was möglich ist. Dabei wird Daniel Lewis auch auf die Risiken der künstlichen Intelligenz eingehen und was es heißt, wenn Maschinen Daten analysieren die zu Entscheidungen führen.

Ergänzend zu seinem Bild der Legal Tech Zukunft präsentiert LexisNexis, mit welchen Maßnahmen das Medienhaus seine Kunden und Partner in die digitale Zukunft führt. Zahlreiche Anwälte, Richter und Steuerberater sind bereits Nutzer der digitalen Recherchelösungen. Dabei ist man sich bei LexisNexis auch der Verantwortung bewusst, Teil der Infrastruktur der Rechtssprechung zu sein. So setzt das Unternehmen auf den Kern der Rechtsinformation – den Content. Darüber hinaus präsentiert LexisNexis einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen technischen Entwicklungen:

Lexis 360®, die neuartige österreichische Online-Recherche, ist mit ihren vorausdenkenden Suchalgorithmen das Legal-Tech Flagschiff.

Das Word-Addin Lexis SmartScan, das juristische Texte verstehen kann, und passgenaue Recherche-Ansätze und Literatur-Empfehlungen liefert, wurde im März von Ex-Wirtschaftsministerin Schramböck mit dem Digital Impuls Award ausgezeichnet.

Der Lexis ErbRechner - ein weiteres neues Tool - berechnet per Klick alle Erb-/Pflichtteile, und bietet auch einen Variantenvergleich und eine hochwertige Visualisierung.

Brandneu ist der Prüfschema-Assistent zur Geschäftsfähigkeit, der JuristInnen wie ein Navi durch die Prüfung der Geschäftsfähigkeit führt und konkrete Antworten und Argumentationsstrategien mit Erläuterung liefert.

LexisNexis wird im Laufe des Abends auch enthüllen, welche neuen Technologien das Unternehmen ab dem Tag der LexCon für die Rechts- und Steuerbranche zugänglich macht.

Bei all den zukunftsweisenden Innovationen betont Susanne Mortimore (Director Sales & Marketing LexisNexis), dass "der persönliche Service vor der Digitalisierung steht". Sie präsentiert daher auf der LexCon die neuen Pakete der Service Offensive. Damit sollen die Kunden und Partner weiterhin die erste Informationsquelle für die Bedürfnisse des Marktes sein, und gleichzeitig auf dem Weg in die Zukunft als Digitalisierungs-Gewinner begleitet werden.

Die LexCon: The next level of legal innovation findet am Mittwoch, 23.10.2019 ab 18.00 Uhr im k47 statt. Information und Anmeldung unter: www.lexisnexis.at/lexcon2020

