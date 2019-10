FP-Hafenecker zu Maurer: Sie kommt ins Guiness-Buch der grünen Rekorde

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker gratuliert der Grün-Politikerin Sigrid Maurer zu einem ganz besonderen Rekord. Diese hat via APA heute Vormittag klargestellt, dass ihre in der Gratiszeitung „Heute“ formulierte Kritik an FPÖ-Chef Norbert Hofer und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz so nicht stimme. Sie erklärte, ausschließlich Kritik an Hofer und der FPÖ üben zu wollen - nicht aber an Sebastian Kurz. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker zeigt sich beeindruckt: „Noch nie ist es einem Menschen gelungen, ein Opfer der „Message Control“ einer anderen Partei zu werden, noch bevor mit dieser Partei Koalitionsverhandlungen starten. Dieses Verhalten bringt Sigrid Maurer einen Eintrag ins Guiness-Buch der Grünen Rekorde.“

