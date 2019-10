„Gute Nacht Österreich“ am 17. Oktober in ORF 1

Peter Klien blickt auf die politische Lage im Land und in die Sterne

Wien (OTS) - Mit wem liebäugelt Wahlsieger Sebastian Kurz bei seinen Koalitionstalks? Wer matcht mit wem? „Gute Nacht Österreich“ zeigt in einer neuen Ausgabe am Donnerstag, dem 17. Oktober 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1, was beim österreichischen Polit-Tinder so läuft. Letzte Woche war es wieder einmal so weit: Der Tag des Hundes wurde gefeiert und der ging nicht spurlos an Politikerinnen und Politikern vorbei. Peter Klien gibt einen kleinen Rundblick, bevor er in die Sterne schaut. Astrologie, Fenster zum Schicksal oder Pseudowissenschaft mit jahrtausendlanger Tradition? „Gute Nacht Österreich“ klärt auf.

Wer live im Studio bei der „Gute Nacht Österreich“-Aufzeichnung mit Peter Klien dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

