Pensionen - Muchitsch: FPÖ und ÖVP haben "45 Jahre sind genug" für Beamte verhindert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch macht klar, dass es die FPÖ und die ÖVP waren, die es verhindert haben, dass auch Beamte, so wie Arbeiter, Angestellte, Selbständige und Bauern, ab 62 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen können, wenn sie bis dahin 45 Arbeitsjahre hinter sich haben. "Die FPÖ bekommt jetzt Panik, weil am 27. und 28. November die Personalvertretungswahlen im Bundesdienst stattfinden und die Beamtinnen und Beamten völlig zurecht sauer sind auf die FPÖ und die ÖVP", sagt Muchitsch. ****

Die SPÖ hat in der letzten Nationalratssitzung vor der Wahl einen Antrag eingebracht, der Beamte bei der abschlagsfreien Pension ab dem Alter von 62 Jahren und mit 45 Arbeitsjahren mit den anderen Berufsgruppen gleichstellt. Diesen Antrag haben FPÖ und ÖVP abgelehnt. Das gleiche dann im Bundesrat vergangene Woche, auch hier haben FPÖ und ÖVP den SPÖ-Antrag für eine Gleichstellung der Beamten abgelehnt. (Schluss) up/wf/mp

