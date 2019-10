AVISO: NEOS-PK: Kandidat_innen Präsentation und Listeneinreichung für die Steirische Landtagswahl, morgen Donnerstag 17.10. 10:30

mit Spitzenkandidaten Niko Swatek, NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger und Kandidat_innen

Wien/Graz (OTS) - NEOS starten am Donnerstag, den 17.10. in den Vorwahlkampf für die Steirische Landtagswahl am 24. November. Nach dem Erreichen der Unterstützungserklärungen in Rekordzeit, wollen NEOS frischen Wind in die Steirische Politik bringen.



NEOS-PK: Kandidat_innen Präsentation und Listeneinreichung für die Steirische Landtagswahl

Datum: 17.10.2019, 10:30 Uhr

Ort: Café Promenade

Erzherzog-Johann-Allee 1, 8010 Graz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Julian Steiner

+43 664 88782402

julian.steiner @ neos.eu

www.neos.eu