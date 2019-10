Anton Awards 2019: Vue Storefront als bestes E-Commerce-Tool ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) - Vue Storefront - eine führende Open-Source-PWA-Lösung - gewinnt in Wien den Anton Award 2019 und beweist somit einmal mehr seine führende Rolle für E-Commerce-Anwendungen und als zukunftsweisendes Tool.

Am 11. Oktober wurden auf dem A-Commerce Day in Wien zum sechsten Mal die Anton Awards vergeben. Vue Storefront - eine offline-fähige und plattformunabhängige Progressive Web App (PWA) aus dem Hause Divante - gewann in der Kategorie "Bestes E-Commerce-Tool". Vue Storefront ist sowohl als Open Source-Anwendung als auch cloud-basiert erhältlich.

"Wir freuen uns riesig, mit dem diesjährigen Anton Award in der Kategorie "Bestes E-Commerce-Tool" ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auswahl zeigt, dass Unternehmen bereits verstehen, dass PWAs ihnen echte Mehrwerte und Wettbewerbsvorteile bringen können. Wir freuen uns, dass wir diese Unternehmen dabei unterstützen können, das Maximum aus ihrem Business herauszuholen. Diese Auszeichnung bestätigt uns außerdem einmal mehr, dass wir mit unserem kundenorientierten Open-Source-Ansatz einen Nerv bei Entwicklerinnen und Entwicklern von E-Commerce-Lösungen getroffen haben", so Lukas Jeznach, Managing Director DACH bei Divante.

Vue Storefront ist aus dem europäischen E-Commerce-Ökosystem schon lange nicht mehr wegzudenken. Entwickelt wurde es von DIvante. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen strategischen Partner im Enterprise-Open-Source-Ökosystem entwickelt und bietet maßgeschneiderte Softwarelösungen für Akteure im B2B- und B2C-Bereich. Das Team unterstützt seine Kunden vom Konzept bis zur Implementierung und ist einer der größten Magento-Partner Europas sowie strategischer Partner von Pimcore. Im DACH-Raum betreut Divante Kunden wie Bosch, Estee Lauder, Highsnobiety, Intersport, Spiele Max, T-Mobile, TUI und Würth. Erst kürzlich eröffneten sie ein deutsches Büro in Berlin, um der Nachfrage des deutschsprachigen Markts noch besser nachkommen zu können.

Der 2008 gegründete Anbieter von E-Commerce-Software ist ein global agierender Experte für E-Commerce-Lösungen und -Produkte im B2B- und B2C-Bereich. Als digitaler Pionier und strategischer Partner gehören das Enterprise-Open-Source-Ökosystem und maßgeschneiderte Softwarelösungen wie Pimcore und Magento sowie Technologien wie Symfony3, Node.js, Angular, React, Vue.js zu den Kernkompetenzen. Eigens entwickelte Produkte sind Vue Storefront (www.vuestorefront.io) und Open Loyalty (www.openloyalty.io). Mit seinen Produkten und Services, die auf neuester Technologie basieren und eine beispiellose User Experience bieten, unterstützt Divante Onlinehändler beim Umsatzwachstum. Dafür wurde Divante bereits mit einem Forbes-Diamanten ausgezeichnet und ist Preisträger von Deloittes Technology Fast 500 Central Europe Award.

Zu dem internationalen Team, bestehend aus über 220 Experten, gehören mehr als 30 zertifizierte Magento-Entwickler, über 30 Pimcore-Entwickler sowie JS-Entwickler, Produktdesigner, Analysten, Projektmanager und Tester. Neben dem Hauptsitz in Breslau (Polen) hat Divante regionale Büros in Berlin, Amsterdam, New York und Singapur. Es ist Teil der OEX Group. Zu den Kunden von Divante zählen unter anderem Bosch, Estée Lauder, Highsnobiety, Intersport, ING, Spiele Max, T-Mobile und TUI.

