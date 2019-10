Einladung zur Pressekonferenz: Innovative Wege im Demenzbereich

Hilfswerk NÖ präsentiert das Pilotprojekt „Ehrenamtliche Demenzbegleitung“

St. Pölten (OTS) - Mit der immer höheren Lebenserwartung geht auch ein Anstieg altersbedingter Krankheiten einher: vor allem die Anzahl an demenzerkrankten Menschen nimmt stetig zu. Derzeit leiden in etwa 130.000 Personen in Österreich an der unheilbaren Krankheit – eine Zahl, die sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln wird.

Das Hilfswerk Niederösterreich setzt deshalb einen seiner Schwerpunkte auf die effektive Unterstützung von Betroffenen und deren Angehörigen, um deren Lebensqualität zu stärken, und investiert in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen der Pressekonferenz werden aktuelle Zahlen, allgemeine Informationen über Demenz sowie innovative Ansätze in der Begleitung von Demenzerkrankten präsentiert.





PRESSEKONFERENZ

Termin: Dienstag, 22. Oktober 2019

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Landesbibliothek Niederösterreich, Franz-Schubert-Platz 1-4, 3100 St. Pölten

Gesprächspartner:

LAbg. Bgm. KR Michaela Hinterholzer, Präsidentin Hilfswerk Niederösterreich

Pflegedirektorin Gabriela Goll, Geschäftsbereichsleitung Hilfe und Pflege daheim

Angela Riesenhuber, Leitung Pflegeentwicklung Hilfswerk NÖ





Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns über Ihr Interesse! Ihre Anmeldung erbitten wir unter presse@noe.hilfswerk.at.







Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Niederösterreich

Presse & Kommunikation

02742/249-2060

presse @ noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich