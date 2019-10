sehen!wutscher eröffnet in der Salzburger Getreidegasse

Schicke Brillen kommen bei den Salzburgerinnen und Salzburgern immer gut an. Deshalb hat sehen!wutscher Anfang Oktober auch eine neue Filiale in der Getreidegasse eröffnet.

Graz/Salzburg (OTS) - Anfang Oktober eröffnete Österreichs größter traditioneller Fachoptiker die 60. Filiale in der Getreidegasse in der Mozartstadt. Damit positioniert sich sehen!wutscher am Anfang der Getreidegasse, Ecke Bürgerspitalplatz, in prominentester Lage in der Salzburger Innenstadt.

Mit der Eröffnung des Standortes bekommt Salzburg die mittlerweile siebente sehen!wutscher-Filiale. „Nach Geschäften in der Shopping Arena in der Alpenstraße und in der Untersbergstraße in Salzburg, im Designer Outlet Salzburg sowie in Altenmarkt, Bad Hofgastein und Kaprun, freue wir uns, mit unserer neuen Filiale nun auch im Herzen von Salzburg in der beliebtesten Einkaufsstraße, der Getreidegasse, vertreten zu sein. So können wir direkt vor Ort für unsere Kunden präsent sein, um sie bestmöglich und kompetent zu beraten“, ist Fritz Wutscher, selbst Optikermeister und Inhaber von sehen!wutscher, stolz.

Neben dem großen Angebot an Kontaktlinsen und den neuesten Markenbrillen, darunter Dita, Andy Wolf, Saint Laurent, Dior, Oliver Peoples, Gucci, Chanel, Ray-Ban, Cartier, Silhouette, Persol u. v. m. zeichnet sich sehen!wutscher besonders durch seine hohe optische Fachkompetenz und Serviceorientierung aus. Die Bestätigung dafür gab es von den begeisterten Kundinnen und Kunden: Zum vierten Mal in Folge ging der Fachoptiker beim größten Service-Ranking Österreichs als Gesamtsieger aller Branchen hervor und wurde zum „Service Champion“ gekürt. „Top-Beratung sowie Service aus einer Hand sind für uns selbstverständlich. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht äußerste Präzision und die Qualität unserer Brillen. Dafür sorgen auch unsere Wutscher-Garantien wie die Zufriedenheitsgarantie, die Bestpreisgarantie oder unsere 3-Jahres-Qualitätsgarantie“, so Fritz Wutscher.

Über sehen!wutscher

Österreichs größter traditioneller Optiker, sehen!wutscher, betreibt aktuell 60 Filialen in ganz Österreich und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Inhaber und Optikermeister Fritz Wutscher. Seit 1966 sorgt das Familienunternehmen für bestes Sehen und Aussehen – mittlerweile ist mit Fritz jun. und Alexandra Wutscher bereits die dritte Generation im Familienunternehmen tätig.

