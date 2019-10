ORF III am Donnerstag: „Wilde Reise“ in Japans Norden, neue Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ mit Armin Thurnher

Außerdem: „Runde der ChefredakteurInnen“ rund um die Landtagswahlen, „Im Brennpunkt“ mit „Die europäische Idee am Prüfstand“, „Wiener Vorlesungen“

Wien (OTS) - In ORF III Kultur und Information geht es am Donnerstag, dem 17. Oktober 2019, um Japans wilden Norden, Österreichs Politlandschaft anlässlich der aktuellen Landtagswahlen und Europa zwischen Krise und gemeinsamer Sprache.

Der ORF-III-Hauptabend eröffnet mit der „Wilden Reise mit Erich Pröll“, die dieses Mal mit „Wildes Japan: Hokkaido“ (20.15 Uhr) zur zweitgrößten Insel im Norden Japans führt. Die Doku von Susie Painter porträtiert eine Region, die durch Extreme geprägt ist: Der Sommer ist kurz, der Herbst von überwältigender Schönheit – die Braunbären warten auf das Eintreffen der Pazifischen Lachse. Die Landschaft und Tierwelt der Shiretoko-Halbinsel im äußersten Nordosten erinnert an Sibirien und der lange Winter dort stellt alle Bewohnerinnen und Bewohner auf eine harte Probe.

Die „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) rückt die aktuellen Landtagswahlen in den Fokus.

Vorarlberg hat schon gewählt und der Bundestrend hat sich dort bestätigt: Zugewinne für ÖVP und Die Grünen, massive Verluste für die FPÖ. Ist es angebracht, daraus für die bevorstehende Wahl in der Steiermark und für die nächste Koalition auf Bundesebene Schlüsse zu ziehen? U. a. darüber diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher gemeinsam mit Peter Pelinka in der „Runde der ChefredakteurInnen“ – diesmal mit dabei: Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin, profil), Florian Klenk (Chefredakteur, Falter), Rainer Nowak (Chefredakteur, Die Presse), Gerold Riedmann (Chefredakteur, Vorarlberger Nachrichten) und Georg Wailand (stv. Chefredakteur, Kronen Zeitung).

„Aus der Traum? Die europäische Idee am Prüfstand“ (21.55 Uhr) ist diese Woche Thema in „Im Brennpunkt“. Nach der mehrmaligen Verschiebung des Brexit-Datums gilt nun der 31. Oktober als neue Deadline. Europäische Integration muss dem Protektionismus weichen. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? „Im Brennpunkt“ blickt in dieser Schicksalszeit auf die Europäische Union und fragt: Was ist aus dem europäischen Traum geworden?

In einer neuen Ausgabe von „André Hellers Menschenkinder“ (22.50 Uhr) erinnert sich Armin Thurnher, Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Falter“, an seine Anfänge als Journalist, an die Gründungszeit des „Falter“ und an seine Kindheit in Vorarlberg.

Zum Abschluss des Abends lädt ORF III zu den „Wiener Vorlesungen“ zum Thema „Eine gemeinsame Sprache für ein gemeinsames Europa?“ (23.55 Uhr). Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Guérot (Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems) ist eine konsequente Befürworterin einer Republik Europa. Im Gespräch mit der Publizistin Isolde Charim und dem Schriftsteller Franz Schuh ergründet sie die Frage nach einer gemeinsamen Sprache für ein gemeinsames Europa. Es moderiert Günter Kaindlstorfer.

