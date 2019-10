Toto: 5 Dreizehner zu je rund 1.500 Euro

Torwette Jackpot bereits über 50.000 Euro

Wien (OTS) - In der Toto Runde 42A schafften es fünf Spielteilnehmer, einen Dreizehner zu tippen und damit jeweils rund 1.500 Euro zu gewinnen. Zwei Gewinner kommen aus Niederösterreich, je einer aus Wien, Kärnten und Salzburg. Die beiden Niederösterreicher und der Wiener waren jeweils per Systemschein erfolgreich, der Kärntner und der Salzburger jeweils per Normalschein; wobei der Salzburger das Kunststück vollbrachte, mit nur einer einzigen ausgefüllten Tippkolonne zu gewinnen.

In der Torwette gab es abermals keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht der Jackpot, der mittlerweile die 50.000-Euro-Marke überschritten hat, in die nächste Runde.

Annahmeschluss für die Runde 42B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 42A

5 Dreizehner zu je EUR 1.497,60 86 Zwölfer zu je EUR 47,00 732 Elfer zu je EUR 1,20 3.061 Zehner zu je EUR 0,50 375 5er Bonus zu je EUR 1,90

Der richtige Tipp: 1 X 1 2 1 / X 1 X 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 51.241,44 Torwette 2. Rang: 6 zu je EUR 104,00 Torwette 3. Rang: 114 zu je EUR 6,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 123.546,88

Torwette-Resultate: 2:1 1:1 2:1 0:+ 2:0

