Einbruch in Lagerhalle – 3 Festnahmen

Wien (OTS) - 15.10.2019, 22.40 Uhr

22., Schillingstraße

Drei Männer im Alter von 21, 28 und 28 Jahren lösten auf Grund eines Einbruches in eine Lagerhalle in der Schillingstraße einen Alarm aus. Die verständigten Polizeibeamten konnten die Männer noch am Tatort antreffen, nach einer kurzen Flucht wurden die österreichischen Staatsbürger festgenommen.

