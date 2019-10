Vorweihnachtliches Lichtermeer in Stuttgart

Einzigartige Kulisse durch künstlerische „Glanzlichter“- Installation

Wien (OTS) - Stuttgart erstrahlt in der Adventszeit von 27. November bis 27. Dezember 2019 in einzigartigem vorweihnachtlichem Glanz. Der Schlossplatz, das Herz der Stadt, verwandelt sich in ein wahres Lichtermeer. Hier repräsentieren meterhohe Lichtfiguren im Rahmen der künstlerischen „Glanzlichter“-Installation die touristischen Highlights von Stuttgart: etwa ein Porsche, ein Mercedes-Benz oder der Fernsehturm bringen die Innenstadt gemeinsam mit einer stimmungsvoll illuminierten 1,2 km langen Fußgänger-Einkaufsstraße zum Leuchten. Das bringt nicht nur Kinderaugen zum Strahlen!

Zusätzlich lädt der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zum Bummeln und Genießen ein. Er ist mit seiner über 300-jährigen Tradition einer der schönsten Deutschlands und einer der ältesten und größten in Europa. Aber auch der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt sowie der Esslinger Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt vor den Toren Stuttgarts verzaubern mit süßen Duft, besinnlicher Musik und funkelndem Lichterschmuck.

Weitere Informationen zum Stuttgarter Weihnachtszauber finden Sie HIER

