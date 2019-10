AK hilft MaturantInnen über die erste Hürde

Seit heute AK Infomesse zur vorwissenschaftlichen Arbeit – AK nimmt Druck von SchülerInnen und Eltern

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammer Wien hilft SchülerInnen beim ersten Teil ihrer Matura. Heute und morgen veranstaltet sie auf ihrer Infomesse zur vorwissenschaftlichen Arbeit Impulsvorträge und Workshops, wie die SchülerInnen die Arbeit angehen können. Die Infomesse läuft bis Donnerstag Nachmittag. Noch sind Plätze frei.

Die vorwissenschaftliche Arbeit ist der erste Teil der Matura. In den Gymnasien müssen die SiebtklässlerInnen bis Ende des ersten Semesters ein Thema finden, zu dem sie das erste Mal eigenständig Fakten recherchieren und ihre Erkenntnisse beschreiben. Auf der AK Infomesse bekommen sie zunächst in einem Impulsvortrag Tipps, wie sie die Arbeit grundsätzlich angehen können. Danach geht es in Workshops zur Themenfindung. Außerdem bekommen die SchülerInnen Recherche-Tipps, wie sie zu ihrem jeweiligen Forschungsgegenstand fündig werden, gerade auch in der AK Bibliothek.

Die Workshops zur Themenfindung werden von ExpertInnen der Bibliothek der AK Wien in Kooperation mit dem AK Projekt „Arbeitswelt und Schule“ abgehalten. Sie unterstützen SchülerInnen bei der Formulierung einer Forschungsfrage, die sich für Inhalte aus einem folgender drei Bereiche interessieren: Klimawandel und Nachhaltigkeit, Solidarität und Chancengleichheit, Digitalisierung und Social Media. Ute Wödl, Leiterin der Bibliothek: „Uns geht es auch darum, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie groß die thematische Bandbreite ist, mit der sich die Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befassen.“

SchülerInnen, die ihre Themenwahl schon getroffen haben oder an anderen Inhalten interessiert sind, lernen in speziellen Rechercheworkshops, wie sie gezielt die für sie wichtigste Literatur finden. Dabei werden die ExpertInnen der AK Bibliothek von KollegInnen aus den Büchereien Wien und den Universitätsbibliotheken der Medizin-Uni, der Technischen Uni und der Veterinärmedizinischen Uni unterstützt.

Mit ihrem Angebot will die Arbeiterkammer auch die Eltern der SchülerInnen entlasten. Wödl: „Wer berufstätig ist, kann sich schwer nach einem eventuell sogar zwölfstündigen Arbeitstag hinsetzen und mit der Tochter oder dem Sohn wissenschaftliche Fragen wälzen – abgesehen davon, dass ein Drittel der Eltern von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium selbst keinen akademischen Abschluss hat.“

HINWEIS: "VWA!?! Wie geh ichs an?“ – AK Info-Messe zur vorwissenschaftlichen Arbeit von MaturantInnen: bis Donnerstag. 17. Oktober 2019, 9:00 – 15:00 Uhr, AK Workshopzentrum, 1040 Wien, Plößlgasse 13, Anmeldung für Schulklassen:

http://wien.arbeiterkammer.at/vwa

