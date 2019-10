Ab sofort neues Onlinebuchungssystem bei Schönheitsärztin Dr. Doris Wallentin in Wien

Mit wenigen Klicks können Patienten nun ihre Beratungstermine und Behandlungen bei Dr. Wallentin von absolut schön übersichtlich und einfach online buchen.

Wien (OTS) - Kundenfreundlicher Service und Komfort werden bei Dr. Doris Wallentin und ihrem Team in der Grinzinger Ordination absolut schön groß geschrieben. Daher bietet man den Kunden mit dem neuen, klaren Onlinebuchungssystem Shore nun eine zeitsparende und übersichtliche zusätzliche Möglichkeit der Terminvereinbarung. Patienten können ihre Behandlungen und Beratungen entweder direkt über einen jederzeit gut sichtbaren Button auf der Website oder über den Firmen-Eintrag von Dr. Wallentin in den Google-Suchergebnissen online buchen. So können auch außerhalb der Ordinationszeiten Termine vereinbart werden. Ein weiterer großer Vorteil: Die Patienten sehen auf einen Blick alle freien Termine für ihre Wunschbehandlung und können die Suche auch nach Mitarbeitern filtern. Neben Kosmetikbehandlungen wie JetPeel oder Diamantenpeeling, ästhetischen Behandlungen wie Lippen Aufspritzen oder Botoxbehandlungen sowie Laserbehandlungen zur Haarentfernung oder Hautstraffung können nun auch Beratungsgespräche mit Dr. Doris Wallentin zu Schönheitsoperationen online gebucht werden.

