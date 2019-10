Astea International ist Sponsor der Aftermarket Business Platform 2019

Nyköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Astea International Inc., ein führender globaler Anbieter von Field Service Management (FSM/Außendienstmanagement) und Mobilitätslösungen, kündigte sein Sponsoring der 13. Aftermarket Business Platform, die vom 16. bis 18. Oktober in Nyköping in Schweden stattfindet, an. Weil Datenmanagement zu den Schlüsselthemen der diesjährigen Konferenz gehören, wird das EMEA-Team von Astea vor Ort sein, um vorzuführen, wie eine umfassende FSM-Plattform wie Alliance Enterprise von Astea Hersteller beim Aufbau eines zuverlässigen Aufzeichnungssystems zur Analyse, Nutzung und letztendlich zur Monetarisierung von Kunden-, Produkt- und Anlagendaten unterstützen kann.

Astea unterstützt serviceorientierte Hersteller bei der Einführung intelligenter Datenmanagement-Praktiken und -Technologien wie dem IoT, um den Kundennutzen zu steigern

"Astea arbeitet mit vielen Unternehmen zusammen, die mit unvollständigen und veralteten Daten zu kämpfen haben, die nicht einheitlich über Abteilungen, Geschäftseinheiten oder Anwendungen weitergegeben werden", so der Geschäftsführer für EMEA von Astea, John Hunt. "Alliance Enterprise konsolidiert Daten aus unterschiedlichen Systemen und befähigt Unternehmen, die Qualität und Konsistenz ihrer Daten zu verbessern und kritische Fragen zu ihren profitabelsten Kunden, Produkten und Dienstleistungsangeboten zu beantworten."

Durch die Schaffung einer Grundlage für zentralisierte Datenmanagementverfahren können Hersteller, die Aftermarket-Dienstleistungen erbringen, dann damit beginnen, das IoT, vorrausschauende Wartung und Servicedienstleistungen zu nutzen. Um aufzudecken, wie Hersteller ihre Strategien für Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln, um die sich verändernden Kundenerwartungen besser erfüllen zu können, veröffentlichte Astea kürzlich einen Forschungsreport mit dem Titel Digital Disruption in Proactive and Service-Driven Manufacturing. Im Bericht erläutern wir, warum 84 % der Serviceorganisationen der Ansicht sind, dass das Management erhöhter Kundenanforderungen zu den größten Herausforderungen für 2019 und darüber hinaus gehört. Um den gestiegenen Kundenerwartungen gerecht zu werden, nutzen 79 % der Unternehmen das IoT zur Unterstützung von Technology as a Service für Industriegeräte.

Doch bei all der Begeisterung und dem Hype um Technologien wie das IoT geraten viele Unternehmen in die Falle, Technologie um der Technologie willen einzusetzen. So erklärt Hunt:

"Alle dienstleistungsorientierten Unternehmen, nicht nur die Hersteller, dürfen nicht vergessen, dass die Einführung neuer Technologien darauf ausgerichtet sein muss, die Kundenzufriedenheit zu vergessern. Die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten, ist davon abhängig, wie gut es Kundendaten sammeln, nutzen und teilen kann. Der Datenaustausch mit Kunden ist heute die oberste Prämisse. Die Kunden von Astea haben die Möglichkeit Echtzeitdaten in unserem Kundenportal und der mobilen App zu teilen, so dass sie den Kunden nicht nur zeigen können, was mit ihren installierten Systemen geschieht, sondern auch, welche Serviceaktivitäten durchgeführt werden. Das gibt den Kunden das Gefühl, dass ihr Dienstleister ein echter Partner mit Mehrwert ist."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Astea International dienstleistungsorientierten Herstellern unterstützen kann, sprechen Sie mit unserem EMEA-Team am Stand von Astea auf der Aftermarket Business Platform oder fordern Sie eine Live-Demonstration auf unserer Website an.

Informationen zu Astea International

Astea International ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Außendienst- und mobilen Personalmanagementlösungen für alle Eckpfeiler des kompletten Service-Lebenszyklusmanagements: Kundenverwaltung, Servicemanagement, Anlagenmanagement, Vorwärts- und Rückwärts-Logistikmanagement sowie Management und Optimierung von mobilem Personal. Mithilfe der Astea-Technologie erzielen die besten serviceorientierten Unternehmen der Welt höhere Gewinne und sorgen durch proaktive Kommunikation für einen Ausgleich von Kundenzufriedenheit und Servicelevels. So gewährleisten sie reibungslose, konsistente und für Kunden maßgeschneiderte Erfahrungen an jedem Berührungspunkt in der Kundenbeziehung. Die Lösungen von Astea vereinen Prozesse, Menschen, Komponenten und Informationen, sodass sich das gesamte Unternehmen darauf konzentrieren kann, auf den hart umkämpften globalen Märkten einen nachhaltigen Wert zu schaffen.

