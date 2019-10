EINLADUNG PK Ontime Logistics mit LH Haslauer und FACC

Von Salzburg in die ganze Welt: Ontime Logistics eröffnet neue Firmenzentrale in Bergheim

Wien/Bergheim (OTS) - Das Salzburger Spezial- und Expresslogistikunternehmen Ontime Logistics hat in den vergangenen Jahren sein Angebot in den Bereichen Road, Air & Sea massiv ausgebaut. Sony DADC, FACC oder KTM nützen das Ontime-Netzwerk weltweit. Der Fokus des Unternehmens liegt auf sensiblen Produkten und schwierigen Märkten. Mit dem neuen Standort in Bergheim hat Ontime nun ein Headquarter, das nicht nur moderner und nachhaltiger, sondern auch verkehrstechnisch besser angebunden ist. Mehr dazu erfahren Sie beim Pressegespräch mit:

Landeshauptmann Wilfried Haslauer jun.

jun. Rudolf Leitner , Executive Vice President Procurement bei FACC

, Executive Vice President Procurement bei FACC Robert Bukovc, Bürgermeister von Bergheim, sowie den

Bürgermeister von Bergheim, sowie den Ontime-Geschäftsführern Kurt Posch und Roland Schäffner

Datum: 29.10.2019, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Ontime Logistics

Handelszentrum 16, 5101 Bergheim, Österreich

