SPECIAL EFFECTS: Die interaktive Ausstellung für Filmfans

Wien (OTS) - „Film ab!“, heißt es ab 18. Oktober 2019 im Technischen Museum Wien, wenn „SPECIAL EFFECTS. Die interaktive Ausstellung für Filmfans“ zu einem Blick hinter die Kulissen lädt.

Bei der Pressekonferenz am 15. Oktober 2019 führten die TMW-Generaldirektorin Gabriele Zuna-Kratky, die Projektleiterin Bernadette Decristoforo und der Abteilungsleiter der „medien.welten“ Otmar Moritsch in die Welt des Films ein.

Kaum ein Film kommt ohne Spezialeffekte aus. Doch wie erzielen sie ihre Wirkung und wie werden sie technisch umgesetzt? Genau diesen Fragen widmet sich die sehr erfolgreiche Sonderausstellung der Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, die bis 5. Juli 2020 im Technischen Museum Wien zu sehen ist. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Spezialeffekte von der Preproduction bis in den Kinosaal und macht diese interaktiv erlebbar.

Filmstudio

Begleitend zur Ausstellung gibt es ein „Filmstudio“ für Workshops, in dem Interessierte die Möglichkeit haben, verschiedene Filmtricks in kurzen Szenen selbst auszuprobieren. Spaß und Medienkompetenz gehen damit Hand in Hand.

Multimedia-Installation

In der eigens für die Ausstellung entwickelten Multimedia-Installation „SPECIAL EFFECTS History“ können die BesucherInnen verschiedene historische Filmsequenzen aufrufen, in denen Filmtricks in der einen oder anderen Form eine Rolle spielen. Die ausgewählten Ausschnitte bieten in ihrer Gesamtheit eine kleine Geschichte des Filmtricks und versuchen das illusionistische Wesen des Films zu ergründen.

