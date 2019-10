Weck(erl)ruf für den Klimaschutz

Neue Rezepte-Sammlung von GOURMET Kids macht Lust auf eine gesunde Jause und den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln

Wien (OTS) - Eine gesunde Schul- oder Kindergartenjause ist wichtig, damit Kinder gut durch den Tag kommen. Sie verhindert Konzentrationseinbrüche und Heißhungerattacken. Wird zudem darauf geachtet, dass sie aus vorwiegend vegetarischen, regionalen und saisonalen Zutaten gemacht wird, wirkt sie sich nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern auch auf die Umwelt und das Klima aus. Oft kann man übrig gebliebene Reste vom Vortag verwenden, um daraus eine schmackhafte Jause zuzubereiten.

Restlos-gut! Initiative für Kinder und Eltern zum Thema Abfallvermeidung

Durch den konsequent verantwortungsvollen Einkauf und Umgang mit Lebensmitteln leistet GOURMET einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. „Wir wollen aber auch die Kinder und Eltern für die Reduktion von Lebensmittelabfällen begeistern“, erklärt Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET. Deshalb hat GOURMET Kids als Spezialist für gesunde Kinderernährung im Jahr 2018 gemeinsam mit dem WWF Österreich die Initiative Restlos gut! für 2.700 Kindergärten und Schulen gestartet. Um Kinder und Eltern zu erreichen, werden unterschiedliche Kanäle genutzt: von klimafreundlichen Speiseplänen mit Tipps zur Rettung von Lebensmitteln und Abfallvermeidung, über Plakaten in Kindergärten und Schulen, Blogbeiträgen zum Thema Klima & Ernährung bis hin zur neuen Jausen-Broschüre, die Eltern dazu einladet, die Jause für die Schule gemeinsam mit ihren Kindern zuzubereiten. „Kinder gestalten gerne mit und durch das gemeinsame Kochen greifen Kinder häufiger zu Gemüse“, betont Ert-Huemer den zusätzlichen, positiven Effekt.

Kostenlose Broschüre mit gesunden, nachhaltigen Jausen-Rezepten

Ob Brotmonster, Schneckenrennen oder Käselino: Es gibt schnelle Varianten und kreative Meisterwerke. Hauptsache restlos gut. Die Broschüre für die restlos gute Pause steht zum Download auf www.gourmet-kids.at zur Verfügung.

Pionier für gesundes Schulessen und Bio

GOURMET Kids ist als verantwortungsvoller Partner für Kindergarten- und Schulverpflegung bereits seit über 20 Jahren Bio-zertifiziert. Mindestens 40 Prozent der Lebensmittel stammen aus biologischer Landwirtschaft, mehr als zwei Drittel aller Zutaten kommen aus Österreich. Damit essen die Kinder oft deutlich mehr Obst, Gemüse sowie Fleisch-, Milch- und Getreideprodukte in regionaler BIO-Qualität als zu Hause.

Essen im Buffetwagen reduziert Lebensmittelreste

Beim GOURMET-Mittagsbuffet können Kinder mitentscheiden und selbst wählen, was und wie viel sie essen wollen. „Wir erziehen unsere Kinder zu selbstbewussten Menschen. Natürlich möchten sie auch mitbestimmen, was und wie viel sie essen. Mit unseren Buffetwägen werden wir diesem Wunsch gerecht. Die Erfahrung zeigt: Die Kinder probieren öfter neue Speisen aus und essen insgesamt gesünder“, sagt Ertl-Huemer. „Sie lernen, auf ihr Sättigungsgefühl zu hören und es bleibt weniger am Teller über. So können wir Kinder in den Schulen, für gesundes Essen und den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln begeistern, ganz ohne erhobenen Zeigefinger.“

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben dabei einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

