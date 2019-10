„Liebesgeschichte nach Noten“ im Amtshaus Währing

Wien (OTS/RK) - Mit Unterstützung durch den Bezirk organisiert der Kultur-Verein „Initiative Währing“ am Donnerstag, 17. Oktober, ein Konzert im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, im 2. Stock). Die Hommage an den renommierten Komponisten Robert Stolz (1880 - 1975) fängt um 19.30 Uhr an. Der Eintritt zu dem unterhaltsamen Abend mit dem Titel „Robert Stolz – Eine Liebesgeschichte nach Noten“ ist gratis. 3 Künstler bestreiten das bunte Programm: Doris Lang (Gesang), Rene Rumpold (Gesang) und „Frizz“ Fischer (Klavier). Anfragen wegen diesem Konzert beantworten die Veranstalter per E-Mail. Die Adresse lautet: kulturverein@kulturinitiative18.at. Zählkarten sind im Büro der Bezirksvorstehung Währing (im 1. Stock) erhältlich.

Während einer musikalischen „Zeitreise“ wird an das Leben und Schaffen des Tondichters Robert Stolz erinnert. Das klingende Programm hat 4 Teile: Der frühe Robert Stolz, der Wienerlied-Schreiber Robert Stolz, Robert Stolz im 2. Weltkrieg und der Heimkehrer Robert Stolz. Mannigfaltige Kultur-Termine gehen im Festsaal im Amtsgebäude im 18. Bezirk in der Martinstraße 100 über die Bühne. Informationen darüber sind beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing einzuholen: Telefon 4000/18 115 bzw. E-Mail post@bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Tonsetzer Robert Stolz (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Robert_Stolz

Kultur-Verein „Initiative Währing“: www.kulturinitiative18.at

Sängerin Doris Lang: www.doris-lang.at/

Sänger Rene Rumpold: www.rene-rumpold.at/news.html

Pianist „Frizz“ Fischer: www.frizzfischer.at/

Kultur-Projekte im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse