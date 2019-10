Nehammer an FPÖ: In Opposition gehen aber gleichzeitig vor anderen Koalitionen warnen ist unehrlich

Wien (OTS) - „Norbert Hofer stellt einerseits Forderungen für Koalitionsgespräche, betont aber nach wie vor, dass er sich in Oppositionsrolle sieht. Das ist ein Widerspruch“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Neuen Volkspartei.



„Hofers Warnungen sind ziemlich unlogisch, wenn er doch nach wie vor betont, das Wahlergebnis sei kein Auftrag für eine Regierungsbildung. Die FPÖ sollte sich selbst darüber klar werden, was sie eigentlich will“, betont Nehammer abschließen.



