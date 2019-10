FEMANNOSE®N gewinnt Award „Das innovativste Produkt“

20. Pharma Trend Image & Innovation Award 2019 zeichnet FEMANNOSE®N in der Indikation „Blasenentzündung“ aus

Wien (OTS) - Bereits zum 20. Mal wurden am 17. September im Deutschen Museum in München die Pharma Awards für Nachhaltigkeit und Innovation verliehen. In der Kategorie „Das innovativste Produkt“ wurden Wirksamkeit, Verträglichkeit und der Nutzen zur bisherigen Therapie bewertet. Zur Indikation Blasenentzündung konnte MCM Klosterfrau mit seinem Produkt FEMANNOSE®N in der Kategorie OTC überzeugen und den begehrten Preis entgegennehmen.



Der Pharma Award des Veranstalters und Initiators Eurecon Verlag wird in Deutschland auf Basis der Erhebung Pharma Trend vergeben. In diesem Jahr wurden insgesamt 1.200 Ärzte, Apotheker und Patienten in der Kategorie RX in 4 Facharztgruppen sowie in den Kategorien OTC, Orphan Drugs, Specialty Care und Startups befragt. Für die Kategorie OTC in der Indikation Blasenentzündung bewerteten Apotheker FEMANNOSE®N als das innovativste Produkt 2019.



Ausschlaggebend war für die Apotheker in der Begründung zur Auszeichnung das innovative Wirkprinzip und die wenigen bzw. keinen Nebenwirkungen. Thomas Niebergall, Managing Director OTC Deutschland bei MCM Klosterfrau, nahm bei der festlichen Preisverleihung den Pokal entgegen. „Für uns, für das ganze Team, das hinter dem Erfolg von FEMANNOSE®N steht, ist es eine große Freude und ein Ansporn für die Zukunft, da die Auszeichnung „innovativstes Produkt des Jahres 2019“ letztendlich ja von unseren Kunden, den Apothekerinnen und Apothekern vergeben wird.“, so Niebergall.



Seit der Einführung Anfang 2017 in Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz und Belgien entwickelte sich FEMANNOSE®N rasch zur Nr. 1 der D-Mannose Produkte gegen Blasenentzündung in Europa.



FEMANNOSE®N wurde zur Behandlung und Prävention von Blasenentzündung sowie anderen Harnwegsinfekten entwickelt. Das sehr gut verträgliche Trinkgranulat enthält eine Menge von 2 g D-Mannose pro Sachet. Der natürliche Wirkstoff verhindert die Anhaftung von E. coli-Bakterien, den häufigsten Verursachern von Blasenentzündungen.

