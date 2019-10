„Die Fragen stellen wir!“ im Penzinger Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Johann Veith ist leitender Kriminalist im Ruhestand und war geraume Zeit in Penzing im Einsatz. In seinem Buch „Die Fragen stellen wir!“ hat der frühere Kriminalbeamte verschiedenste „Polizeigeschichten und Anekdoten“ festgehalten. Am Donnerstag, 17. Oktober, macht Johann Veith im Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) auf diese neue Publikation aus dem „Verlagshaus Hernals“ aufmerksam. Start der Buch-Präsentation und Lesung: 19.00 Uhr. Melodisch eingestimmt werden die Besucherinnen und Besucher durch Peter Steinbach (Sänger der Gruppe „Wiener Blues“ und pensionierter Polizeihundeführer). Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum sind willkommen. Die Organisatoren ersuchen um Anmeldungen: anmeldung@verlagshaus-hernals.at.

An dem Abend werden spannende Reminiszenzen rund um „Gauner, Diebe und Mörder“ rezitiert. Johann Veith redet über vormalige Ereignisse in Polizeistellen und an Tatorten in Wien. Was es mit einem „Zund“ auf sich hat kommt ebenso zur Sprache. Von etlichen turbulenten Verhaftungen bis zum einmaligen Gebrauch der Schusswaffe erstrecken sich die Schilderungen. Das 240 Seiten umfassende Werk aus dem „Verlagshaus Hernals“ (ISBN 978-3-902975-80-5) ist im Handel um 19,90 Euro zu beziehen. Buch-Infos per E-Mail: office@verlagshaus-hernals.at. Auskünfte wegen sonstiger Veranstaltungen im Museum gibt der ehrenamtliche Leiter, Herbert Richter: Telefon 897 28 52 (Mittwoch-Vormittag oder Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1140@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verlagshaus Hernals: www.verlagshaus-hernals.at/verlag/kontakt

Bezirksmuseum Penzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 14. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/penzing/

