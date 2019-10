AVISO: Kaup-Hasler/Gaal laden zum Zirkus-Spektakel „Wiener Teppich #0“ in Favoriten

Am 18. Oktober rollt das „Stadtlabor Gemeindebau“ den roten Teppich aus

Wien (OTS) - Am 18. Oktober verwandelt das „Stadtlabor Gemeindebau“ den Innenhof des Karl-Wrba-Hofs im zehnten Wiener Gemeindebezirk in eine interaktive Bühne. Auf einem 250 Meter langen roten Teppich treffen Künstlerinnen und Künstler direkt mit dem Publikum zusammen und schaffen so ein interaktives Erlebnis.

Der Abend wird von Elena Kreusch und Arne Mannott (KreativKultur) inszeniert, Wolfgang Schlögl zeichnet für die Musikdramaturgie verantwortlich. Folgende Performer sind mit dabei: ESRAP, der 1. Wiener Gemeindebauchor unter der Leitung von Martin Strommer, Wolfgang Schlögl, Kolja Huneck, Josef Stiller, Josse De Broeck, Petra Steindl, Hendrik Van Maele, Felix Zech, Christoph Schiele, Elena Lydia Kreusch, Alexandra Pichler, Daniel Holzleitner und Arne Mannott.

Wiener Teppich #0



Aufführung: 18.10.2019, 20:00 Uhr

Ersatztermin bei Schlechtwetter: 19.10.2019, 20.00 Uhr

Ort: Karl-Wrba-Hof, Neilreichgasse 113 (Treffpunkt vor der Stiege 11), 1100 Wien

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Weitere Informationen unter: www.wohnpartner-wien.at



Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Zwander

Pressesprecher Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

Tel.: +43 676 8118 98057

E-Mail: wolfgang.zwander@extern.wien.gv.at



Renate Rapf

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01/4000-81175

E-Mail: renate.rapf@wien.gv.at

Manfred Krammer

Öffentlichkeitsarbeit Wohnservice Wien

Tel.: 01/24503 25827

E-Mail: manfred.krammer@wohnservice-wien.at

