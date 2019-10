Neue WKO-Initiative #schaffenwir gibt den Leistungen österreichischer Unternehmen und ihrer Mitarbeiter eine Bühne

Wirtschaftskammer schafft Plattform für alle, die etwas unternehmen – mehr Infos unter https://schaffenwir.wko.at

Wien (OTS) - Mit #schaffenwir startet heute, Dienstag, in ganz Österreich eine Initiative der Wirtschaftskammern Österreichs (WKO): „Wir geben den Leistungen der österreichischen Unternehmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bühne, die ihnen gebührt. Dort können alle, die etwas unternehmen, der Öffentlichkeit zeigen, was sie tagtäglich schaffen“, sagt Eva Weissenberger, Leiterin des WKÖ-Data & Media Centers, nicht abstrakt mit Zahlen und Fakten, sondern anhand ganz konkreter Geschichten und Porträts.

#schaffenwir versteht sich auch als ein inhaltliches Programm für Österreich. Auf emotionaler Ebene wird verdeutlicht, wie wichtig Unternehmen für die Gesellschaft sind und dass die Betriebe für ihre Leistungen die bestmöglichen Rahmenbedingungen brauchen.

#schaffenwir betrifft alle in Österreich

Die Kampagne, die gemeinsam mit Jung von Matt, Pantarhei Advisors und dem Campaigning Bureau umgesetzt wird, richtet sich nicht nur an Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern an alle, die in Österreich leben. Alte Unterscheidungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern trennen, was eigentlich zusammengehört: Unternehmer und deren Mitarbeiter sind ein Team. Und jeder, der eine gute Idee in die Tat umsetzt, schafft etwas. Denn Wirtschaft sind wir alle.

Aus diesem Grund hat #schaffenwir viele Gesichter: Es geht um alle unternehmerisch denkenden und handelnden Menschen im Land und das, was sie für die Gesellschaft und die Wirtschaft schaffen. Alle, die etwas unternehmen, können ihre Erfolgsstorys in den Kategorien „sozial“, „regional“ und „unternehmerisch“ auf schaffenwir.wko.at hochladen. Vorgestellt werden die Geschichten auf der Website und auf Social Media.

