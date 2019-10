Akademie des Bauchgefühls: Entzündungen als Gefahr

Ein kostenloser Vortrag für jedermann am 6. November 2019 um 18:30 Uhr in 1010 Wien

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze veranstaltet in Kooperation mit dem Institut AllergoSan eine kostenlose Vortragsreihe für jedermann rund um den Darm, dem Zentrum des Menschen.

Am Mittwoch, 6.11.2019, 18:30 Uhr laden wir zum Vortrag „Entzündungen als Gefahr“

Wussten Sie, dass Entzündungen „Nebenkriegsschauplätze“ im Körper hervorrufen können? Tatsächlich haben Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Altersdemenz nach neueren medizinischen Erkenntnissen eine gemeinsame Schnittstelle: Eine Entzündung, die völlig unbemerkt z.B. in den Blutgefäßen, den Nervenzellen oder sonstigen Körperzellen Schaden anrichten kann. Dabei kann eine solch „niedriggradige“ Entzündung aus einem akuten Entzündungsgeschehen hervorgehen, aber auch der Lebensstil spielt für das Entzündungsrisiko eine Rolle.

So gibt es beispielsweise deutliche Hinweise darauf, dass ein falsches Essverhalten, Rauchen, die Einnahme von Hormonen oder auch bestehendes Übergewicht und Bewegungsmangel das Risiko für solche Entzündungen und damit für die genannten Krankheiten begünstigen kann. Inzwischen geht man davon aus, dass entzündliche Prozesse sogar bei Krebserkrankungen eine wesentliche Rolle spielen, denn im Zuge von Entzündungen geben die Immunzellen des Körpers u.a. auch Stoffe ab, die den Tumorzellen die tagtäglich in unserem Körper entstehen, das Überleben erleichtern. Zellschützenden, „entzündungshemmenden“ Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten kommt deshalb besondere Bedeutung zu.

Näheres erfahren Interessierte von Frau PROF. DR. MICHAELA DÖLL in ihrem Vortrag am 6.11.2019 um 18:30 Uhr. Michaela Döll unterrichtet an der TU Braunschweig Vitalstoffmedizin, veröffentlicht Fachartikel sowie Bücher und tritt im TV auf. Mehr zur Person: www.prof.drmdoell.de

Ab 18 Uhr sowie im Anschluss an den Vortrag bieten wir außerdem die Möglichkeit, sich vor Ort individuell zum Thema beraten zu lassen.

Wo: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Kärntner Straße 26/ Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Die Teilnahme ist frei! Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: 01/ 996 80 92, E-Mail: gesellschaft @ oeggk.at oder direkt über Website: www.oeggk.at

Datum: 06.11.2019, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

