Neue Partner bei BDO

Führungsteam in Wien erweitert

Wien (OTS) - Oktober, 2019. BDO freut sich, die Ernennung von drei neuen Partnern bekanntgeben zu dürfen: Dr. Patricia Andretsch, Alexandra Dolezel, MA und Mag. Wolfgang Mader verstärken ab sofort das Führungsteam des Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmens. „Alle drei Kolleginnen und Kollegen sind nicht nur ausgewiesene Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Spezialgebieten, sondern auch geschätzte Persönlichkeiten im Kollegenkreis. Ich gratuliere ihnen im Namen aller Partnerinnen und Partner ganz herzlich und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Peter Bartos, Geschäftsführer und Partner BDO Austria.

Patricia Andretsch

Patricia Andretsch promovierte an der Wirtschaftsuniversität Wien im Bereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Als Steuerberaterin ist sie auf freie Berufe – allen voran auf Ärzte - spezialisiert, berät aber auch in Sachen steuerlicher Optimierung von Umstrukturierungen sowie zu Spezialfragen der Umsatzsteuer. „Bei BDO begeistert mich die ausgesprochen agile Unternehmenskultur, die vom kollaborativen Miteinander und dem interdisziplinären Austausch von erfahrenen Experten und jungen Talenten lebt. Diese Dynamik und dieser frische Wind kommt vor allem unseren Kundinnen und Kunden zugute“, so Patricia Andretsch.

Alexandra Dolezel

Alexandra Dolezel absolvierte ihren Master in Business Administration an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist auf internationales Konzernsteuerrecht und Verrechnungspreise spezialisiert. Sie verfügt über lange berufliche Erfahrung und war u.a. als Leiterin der Steuerabteilung eines multinationalen Unternehmens tätig. „Bei BDO schätze ich einerseits, dass stets der Mensch im Mittelpunkt steht - sei es ein Kollege oder ein Kunde - andererseits, dass Kunden gesamtheitlich konzeptionell im internationalen Konzernsteuerrecht beraten werden können, sodass es eine Freude ist, eine Lösung zu entwickeln, die dem Kunden das Leben leichter macht“, erklärt Alexandra Dolezel.

Wolfgang Mader

Wolfgang Mader studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist als Allrounder in den Bereichen Tax, Audit und FAS tätig, wobei seine Kernkompetenzen in der Beratung der Immobilien- und Glücksspielbranche liegen. „BDO verbindet meiner Meinung nach die Vorteile großer Beratungsunternehmen und kleiner Kanzleien: Als Mitarbeiter ist man in der Lage, sich den eigenen Interessen gemäß zu spezialisieren, aber auch bereichsübergreifend zu arbeiten. Aufgrund der Größe des Unternehmens und zahlreicher kompetenter sowie hilfsbereiter Spezialisten ist es uns möglich, für unsere Kundinnen und Kunden auch zu komplexen Themenstellungen rasch maßgeschneiderte Lösungen anzubieten“, betont Wolfgang Mader.

