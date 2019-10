Kind bei Unfall verletzt

Wien (OTS) - 14.10.2019, 15:25 Uhr

19., Grinzinger Allee

Eine 54-jährige Frau fuhr gestern mit ihrem Auto aus der Grundstückseinfahrt und wollte sich in den Fließverkehr einordnen. Zu diesem Zeitpunkt querte ein 3-Jähriger auf einem Tretroller in Begleitung der Mutter die Einfahrt, sie benützten den Gehsteig. Das Kind prallte in Folge gegen den ausfahrenden PKW und erlitt leichte Verletzungen.

