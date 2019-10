Natürliche Arrangements liegen für Allerheiligen 2019 im Trend

Die heimischen Fachbetriebe sorgen für stilvollen Grabschmuck

Wien (OTS) - Mit Blumen und Pflanzen geschmückte Gräber, Lichter und Kerzen, die festliche Atmosphäre verbreiten: Zu Allerheiligen und Allerseelen werden florale Zeichen tiefster Verbundenheit mit den Verstorbenen gesetzt - eine Tradition, die bis ins 4. Jahrhundert zurückgeht und noch heute weltweit am 1. und 2. November ihren festen Platz im Jahreskreis einnimmt.

Die beste Beratung für die geschmackvolle Grabdekoration findet man hierzulande in den österreichischen Friedhofsgärtnereien, Floristikfachgeschäften und Gärtnereien, die neben Frische und erstklassiger Qualität ihrer Produkte auch viel Sensibilität und kreatives Gespür für die Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden mitbringen und diesen beratend zur Seite stehen.

Allerheiligentrends 2019

Die Grabbepflanzungen für Allerheiligen 2019 bieten eine sehr große Vielfalt. Gestecke aus getrockneten Fruchtständen, kombiniert mit Sukkulenten wie den Hauswurzen: Natürliche Materialien liegen beim Allerheiligenschmuck 2019 im Trend. Frische Blumen und Pflanzen lassen sich dabei nach Wunsch gut ergänzen.

"Beim frischen Blumenschmuck sind die Klassiker, die mit ihrer Farbenvielfalt einzigartig sind, nach wie vor topaktuell: Dazu zählen etwa die Rose und die vielseitige Chrysanthemen-Familie, die es im Topf als große Multiflora-Chrysantheme, als Schnittpflanze mit der Ballen-Chrysantheme oder in ihrer kleineren Variante namens Ping Pong gibt, aber auch als Spinnen-Chrysantheme", so der Grazer Friedhofsgärtner Mario Marbler, Landesinnungsmeister-Stellvertreter der steirischen Gärtner und Floristen. "Im Allerheiligengesteck werden diese edlen Klassiker zu etwas ganz Besonderem verarbeitet - dafür sorgen unsere Fachbetriebe."

Auch der Allerheiligen-Evergreen, die Erika, wird immer gerne zur Grabdekoration verwendet, heuer allerdings in natürlichen Farbtönen. Grell gefärbte und unnatürliche Farben gehören 2019 der Vergangenheit an: Natürlichkeit hat heuer Trumpf. "In Kombination mit verschiedenen Staudenpflanzen bildet die Erika ein wunderschön natürliches Gesamtbild für Ihre Grabgestaltung", rät der Experte.

Professionelle Beratung für den richtigen Grabschmuck

Ob eine einzelne Pflanze oder ein geschmackvolles Gesteck die Gräber zieren soll: Die heimischen Friedhofsgärtnereien, Florist(inn)en und Gärtner/-innen sind die erste Adresse für jeden, der feinste Handwerkstechnik sowie erstklassige Beratung und Kundenservice sucht, um den richtigen Grabschmuck zu finden. Dass dafür ausschließlich Produkte in bester Qualität verwendet werden und der Schwerpunkt auf Regionalität und Frische gelegt wird, ist für die heimischen Fachbetriebe selbstverständlich, betont Marbler: "Gerade die Friedhofsgestaltung und der Grabschmuck verlangen viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung. Mit ihrer professionellen und individuellen Beratung stehen unsere Branchenbetriebe ihren Kundinnen und Kunden professionell zur Seite und zeigen die vielen geschmackvollen Möglichkeiten, der lieben Verstorbenen zu gedenken." (Schluss)

