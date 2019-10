Kostenlose Bildungsberatung der AK steht allen Menschen in Oberösterreich zur Verfügung - und wurde erneut ausgezeichnet

Wir wollen die Menschen bei ihren Veränderungsschritten unterstützen und haben daher in den letzten Jahren die AK-Bildungsberatung als zusätzliches kostenloses Angebot weiterentwickelt -

Diese hohe Zahl beweist das ungeheure Eigenengagement der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher in Sachen Wissenserwerb, Qualifizierung und Persönlichkeitsentwicklung. Und sie zeigt das Vertrauen der Menschen in ihre AK und den hohen Stellenwert, den unsere Bildungsberatung für sie mittlerweile hat -

Linz (OTS) - Mit ihrem breiten Beratungsangebot zu Aus- und Weiterbildung, beruflicher Neuorientierung und Laufbahngestaltung ist die AK für die Oberösterreicher/-innen eine wichtige Partnerin bei Fragen rund um die Entwicklung und Umsetzung eigener beruflicher Perspektiven, die Auswahl und Finanzierung von Bildungsangeboten und die Nutzung beruflicher Chancen am Arbeitsmarkt. Die Bildungsberatung kann kostenlos von allen Menschen in Oberösterreich persönlich, telefonisch, per E-Mail oder online in Anspruch genommen werden und wurde heuer zum vierten Mal vom Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung mit Bestnoten ausgezeichnet.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich ist nicht nur verlässliche und kompetente Partnerin im Arbeits- und Sozialrecht sowie im Konsumentenschutz, sondern auch beim Thema Bildung. Mehrfache Arbeitsplatzwechsel, berufliche Neuorientierung und Qualifizierung sind für viele Arbeitnehmer/-innen heute Realität. „Wir wollen die Menschen bei ihren Veränderungsschritten unterstützen und haben daher in den letzten Jahren die AK-Bildungsberatung als zusätzliches kostenloses Angebot weiterentwickelt“ , sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Im Rahmen des AK-Zukunftsprogramms, dem sich alle Arbeiterkammern bundesweit verschrieben haben, wurden noch zusätzliche Service- und Beratungsangebote für Arbeitnehmer/-innen, Lehrlinge, Schüler/-innen und Maturanten/-innen geschaffen.

Die AK OÖ zählt mittlerweile 17.000 Beratungskontakte im Bereich Bildung. „Diese hohe Zahl beweist das ungeheure Eigenengagement der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher in Sachen Wissenserwerb, Qualifizierung und Persönlichkeitsentwicklung. Und sie zeigt das Vertrauen der Menschen in ihre AK und den hohen Stellenwert, den unsere Bildungsberatung für sie mittlerweile hat“ , so Kalliauer. Die Bildungsberatung der Arbeiterkammer Oberösterreich erhält auch von einer externen Jury seit Jahren Bestnoten: Das aus Wissenschaft und Praxis zusammengesetzte Reviewteam des Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung (ÖIBF) war auch heuer wieder sowohl von den Angeboten selbst als auch von der Qualität der Beratung und der professionellen Umsetzung überzeugt und hat die AK-Bildungsberatung erneut mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet.

Aufgrund der Förderung durch den Europäischen Sozialfonds, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und das Land Oberösterreich können die Angebote von allen Menschen in Oberösterreich kostenlos genutzt werden. Lediglich die „AK Potenzialanalyse“ ist exklusiv für AK Mitglieder zugänglich. Bei diesem psychologischen Testverfahren werden eigene Interessen, Eignungen und Potenziale ermittelt. Testdurchführung, Ergebnishandout und -gespräch erfolgen mit einer Arbeitspsychologin/einem Arbeitspsychologen an einem Halbtag. Weitere Infos und Termine dazu gibt´s auf ooe.arbeiterkammer.at/beratung/bildung unter dem Menüpunkt „AK Karriere plus“. Die Anmeldung ist telefonisch unter +43 (0)50 6906-2613 möglich.

Die AK Bildungsberatung kann nach telefonischer Voranmeldung unter +43 (0)50 6906-0 persönlich in der AK Linz und allen AK-Bezirksstellen sowie im BFI und im Wissensturm Linz, telefonisch unter +43 (0)50 6906-1601, per E-Mail an bildungsinfo @ akooe.at

oder online auf ooe.arbeiterkammer.at/bildungsberatung-online in Anspruch genommen werden. Bildungsinformationen und hilfreiche Tools wie den Berufsinteressentest, Stipendien- und Schulbeihilfenrechner, Lehrberufs-ABC und andere Angebote finden Ratsuchende auf der AK-Homepage ooe.arbeiterkammer.at/bildung

Zudem tourt die AK mit Bildungsmessen durch ganz Oberösterreich. Die nächsten Messetermine sind Donnerstag, 17.10.2019, 17 bis 21 Uhr, in der AK Wels und Donnerstag, 14.11.2019, 17 bis 20 Uhr, in der AK Schärding.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, MA

+43 (0)50/6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at