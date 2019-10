FACC mit solider Entwicklung im ersten Halbjahr 2019

Leichter Umsatzanstieg auf 373,4 Mio. EUR

EBIT bei 16,0 Mio. EUR - Ergebnisentwicklung entsprechend kommunizierter Prognose

FACC gewinnt Marktanteile auf wesentlichen Luftfahrtprogrammen

Anpassung des Ausblicks auf das verkürzte Geschäftsjahr



Die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten 2019 belaufen sich auf 373,4 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2018/19: 367,4 Mio. EUR). Das Wachstum von 1,6 % ist auf einem Anstieg der Produktumsätze auf 344,7 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2019 begründet. Unverändert gegenüber den Vorperioden blieben die Umsatztreiber im Bereich der Produktumsätze. Nach wie vor tragen alle wesentlichen Flugzeugprogramme unserer Hauptkunden Airbus, Boeing, Bombardier und Embraer sowie Umsätze aus den jeweils dazugehörigen Triebwerksfamilien zum Wachstum des Konzerns bei.



Das berichtete Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug in den ersten sechs Monaten 2019 16,0 Mio. EUR (Vergleichsperiode 2018/19: 28,5 Mio. EUR). Belastend auf die Ergebnissituation des Konzerns wirkten nach wie vor die Anlaufkosten für kürzlich in Serie gebrachte Projekte im Segment Cabin Interiors. „Die von uns nach dem ersten Quartal angesprochenen Serienhochlaufeffekte für wichtige strategische Projekte entwickeln sich entsprechend den Erwartungen. Die operativen Maßnahmen zur Kostenreduktion schreiten zügig voran und werden ab der 2. Jahreshälfte 2020 zu einer stabilen Ertragskraft führen“, sagte Robert Machtlinger, CEO der FACC AG. „Basierend auf unseren Marktanalysen gehen wir langfristig von einem anhaltenden Wachstum in der Luftfahrtindustrie aus, beobachten jedoch aktuell ein leichtes Abflachen der Wachstumskurve. Dieser Trend spiegelt sich in unserer Umsatzentwicklung wider, die einen geringeren Anstieg als geplant zeigt.“



FACC verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 Auftragseingänge in Höhe von über 800 Mio. USD. Die neuen Aufträge tragen zur Ausweitung des Kunden- und Produktportfolios bei und stärken die Marktposition des Konzerns nachhaltig. „Erfreulich ist, dass sich die FACC Gruppe im Ranking der Top 100 globalen Aerospace Unternehmen ein weiteres Mal in Folge verbessern konnte und in der Branche den Ruf eines Innovationsführers genießt. Neue Aufträge – nicht nur von langjährigen, sondern auch von neuen Kunden – bestätigen dies eindrucksvoll“, so Machtlinger.



Ausblick



Im Rahmen der 5. ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2019 wurde unter anderem die Änderung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr beschlossen. Somit ist das Jahr 2019 ein Rumpfgeschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2019 (1. März 2019 - 31. Dezember 2019) enden wird.

Für das laufende Geschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr) erwartet das Management einen Umsatz von rund 600 Mio. EUR. sowie eine EBIT-Marge von annähernd 6 %. Diese Erwartung entspricht einem weiterhin planmäßigen Verlauf der Kundenbedarfe für das restliche Geschäftsjahr. Hier ist zu berücksichtigen, dass die unterjährige Entwicklung auf Grund diverser saisonaler Effekte nicht linear verläuft.

Die weiteren Aussagen zu den Einflüssen und Maßnahmen zur Umsatz- und Ergebniserwartung sind - unter Berücksichtigung des verkürzten Geschäftsjahres - unverändert aufrecht.

Der Halbjahresbericht 2019 der FACC AG ist auf der Website des Unternehmens unter dem Link https://www.facc.com/Investor-Relations/Finanzberichte abrufbar.



Bilder von FACC zur honorarfreien Verwendung sind in der FACC Mediathek unter dem Link http://press.facc.com/Media.aspx zum Download angeboten.

