Artemis Group und Franke Group - Veränderungen in der Konzernleitung (FOTO)

Aarburg (ots) - Martin Wyser, General Counsel der Franke Group, wechselt am 1. Januar 2020 zur Artemis Group und übernimmt dort die Verantwortung für das in- und ausländische Immobiliengeschäft. Gleichzeitig wird er Mitglied der Konzernleitung der Gruppe. Auf Martin Wyser folgt als General Counsel bei der Franke Group Marcel Enz. Ferner übernimmt der CFO der Artemis Group, Christian Mäder, die Leitung der Artemis Asset Management Group. Die Wechsel sind verbunden mit der Teilpensionierung von Dr. Michael Soormann, langjähriges Konzernleitungsmitglied der Artemis Group und President/CEO der Artemis Asset Management Group.

Dr. Michael Soormann, President/CEO Artemis Asset Management und Konzernleitungsmitglied der Artemis Group, hat sich entschieden Ende 2019 in Teilpension zu gehen. Im Zuge dessen scheidet er auch aus der Konzernleitung aus. Er wird für die Gruppe ein wichtiges Immobilienprojekt im Ausland weiter betreuen.

Dr. Michael Soormann war über zwölf Jahre lang erfolgreich in verschiedenen führenden Managementfunktionen tätig, dies sowohl für die Franke Group als auch für die Artemis Group. Zuletzt leitete er über viele Jahre hinweg die Artemis Asset Management Group.

Infolge der Teilpensionierung von Dr. Michael Soormann werden die Zuständigkeiten innerhalb der Artemis Group neu geordnet. Nachfolger von Dr. Michael Soormann wird Christian Mäder, der sich - zusätzlich zu seiner Rolle als CFO der Artemis Group - weiterhin auf seine Funktion als Verwaltungsratspräsident der Franke Group fokussieren wird. Christian Mäders bisherige Funktion als CEO/Präsident der Artemis Real Estate Group übernimmt ab 1. Januar 2020 Martin Wyser. Gleichzeitig wird er Mitglied der Konzernleitung der Artemis Group. Martin Wyser ist seit 2012 General Counsel bei der Franke Group und Mitglied der Konzernleitung.

Neuer General Counsel der Franke Group wird Marcel Enz, der seit 2015 in der Rechtsabteilung der Franke Group als Group Compliance Officer und Deputy General Counsel tätig ist. Marcel Enz verfügt über eine reiche Erfahrung als Unternehmensjurist. Bevor er zur Franke Group stiess, arbeitete er viele Jahre im Rechtsdienst von Schindler, Bank Julius Bär und ALSO.

Michael Pieper, President/CEO Artemis Group, sagt zu den personellen Veränderungen: "Mit Dr. Soormann verlässt uns ein langjähriges, wichtiges Konzernleitungsmitglied. Ich bedanke mich für seinen grossen Einsatz zum Wohle unserer Gruppe - und freue mich, dass uns Dr. Soormann erhalten bleibt und ein grosses ausländisches Immobilienprojekt, das sich derzeit in einer bedeutenden Phase befindet, weiter verantworten wird. Auch freue ich mich, dass wir mit Martin Wyser die offene Position intern besetzen konnten. Martin Wyser verfügt über langjährige Managementerfahrungen. Darüber hinaus kennt er als General Counsel der Franke Group sowie als Sekretär des Verwaltungsrats der Artemis Holding AG unsere Gruppe bereits bestens, was einen reibungslosen Übergang sicherstellt."

"Ich gratuliere Martin Wyser zu diesem Karriereschritt und danke ihm für die hervorragende Zusammenarbeit sowie für sein grosses, langjähriges Engagement. Erfreulicherweise kann die Franke Group die Vakanz aus den eigenen Reihen besetzen. Mit Marcel Enz als Nachfolger haben wir einen sehr kompetenten und erfahrenen Rechtsexperten an unserer Seite", so Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Group.

Über Artemis

Die Artemis Group umfasst die Franke Group, die Artemis Real Estate Group (Immobilienportfolio in der Schweiz und im Ausland), die Mehrheitsbeteiligung Feintool Group (Weltmarktführer in der Feinschneidtechnologie) sowie die Artemis Asset Management Group (strategische Beteiligungen an verschiedenen internationalen - an der Schweizer Börse kotierten sowie privaten - Unternehmen). Sie beschäftigt weltweit über 12'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2018 einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 3.0 Milliarden. Erfahren Sie mehr auf www.artemis-holding.com

Über Franke

Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, das private Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelle Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist weltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40 Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften. Erfahren Sie mehr auf www.franke-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Gabriele Hepp

Head of Communications

Franke Gruppe

T +41 62 787 3358

M +41 79 108 3225

E gabriele.hepp @ franke.com