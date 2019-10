Toto: Solo Dreizehner mit 100.000 Euro via win2day

Annahmeschluss für die Runde 42A schon heute Abend

Wien (OTS) - Ein Spielteilnehmer, der seine Toto Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, nutzte die Gunst der Stunde eines Garantie Dreizehners: Er tippte mit dem System 760 als einziger 13 Spiele richtig und sicherte sich daher exakt 100.000 Euro. Systembedingte Zusatzgewinne schlugen mit weiteren mehr als 1.800 Euro zu Buche.

In der Torwette gab es keine „fünf Richtigen“, hier heißt es also weiterhin Jackpot, und der Topf wird in der nächsten Runde die 50.000 Euro Marke überschreiten.

Achtung! Annahmeschluss für die Toto Runde 42A ist bereits heute, Montag, um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 41

1 Dreizehner zu EUR 100.000,00 42 Zwölfer zu je EUR 283,60 516 Elfer zu je EUR 5,10 3.219 Zehner zu je EUR 1,60 716 5er Bonus zu je EUR 3,00

Der richtige Tipp: 1 2 1 X X / 1 1 X X 1 1 1 X 1 1 X 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 49.680,24 Torwette 2. Rang: 11 zu je EUR 77,60 Torwette 3. Rang: 181 zu je EUR 5,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 123.390,76

Torwette-Resultate: +:1 0:1 2:1 1:1 1:1

