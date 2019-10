Lotto: Jackpot mit 1,4 Millionen Euro wartet

Solos bei LottoPlus in Vorarlberg und Joker in der Steiermark

Wien (OTS) - In schöner Regelmäßigkeit wechselt sich bei Lotto seit Ende September ein Jackpot am Sonntag mit einem (Salzburger) Solo-Sechser am Mittwoch ab. Denn auch am vergangenen Sonntag gab es keine „sechs Richtigen“, und so wird am Mittwoch ein Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro ausgespielt. Hält das „Gesetz der Serie“, wonach aller guten Dinge drei sind, so müsste es wieder einen Solo-Sechser (in Salzburg) geben.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinner. Ein Vorarlberger und ein Steirer waren jeweils per Normalschein erfolgreich, und für jeden der beiden gibt es dafür rund 49.000 Euro. Beide scheiterten übrigens an der Zahl 26.

LottoPlus

Ein Spielteilnehmer aus Vorarlberg erzielte am Sonntag einen Solo-Sechser bei LottoPlus. Der zweite von drei Quicktipps war es, der ihm zu einem Gewinn von knapp über 212.000 Euro verhalf. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es wieder um rund 200.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es schließlich auch beim Joker. Ein Steirer war es, der als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung hatte und dafür rund 185.500 Euro bekommt. Dabei zahlte es sich für ihn aus, von der Mehrfach-Joker-Möglichkeit Gebrauch zu machen und drei Tipps zu spielen, denn erst der dritte Tipp brachte die richtige Joker Zahl.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Oktober 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 712.311,66 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 48.971,40 90 Fünfer zu je EUR 1.187,10 224 Vierer+ZZ zu je EUR 143,00 4.303 Vierer zu je EUR 41,30 5.552 Dreier+ZZ zu je EUR 14,40 66.256 Dreier zu je EUR 4,80 185.040 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 09 14 17 23 26 32 Zusatzzahl: 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Oktober 2019

1 Sechser zu EUR 212.001,20 47 Fünfer zu je EUR 1.056,50 2.143 Vierer zu je EUR 20,60 36.054 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 09 18 20 23 27 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Oktober 2019

1 mal EUR 185.495,20 11 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 881 mal EUR 88,00 9.379 mal EUR 8,00 91.770 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 0 5 4 6 6

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at