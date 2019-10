„DIE.NACHT“: Uwe Ochsenknecht und Miriam Hie bei „Willkommen Österreich“ am 15. Oktober in ORF 1

Außerdem: Serienfinale für „Arthurs Gesetz“ mit Jan Josef Liefers

Wien (OTS) - Uwe Ochsenknecht hat in rund 160 Filmen, darunter „Das Boot“ und „Männer“, mitgewirkt. Demnächst ist er in „Ich war noch niemals in New York“ im Kino zu sehen. Am Dienstag, dem 15. Oktober 2019, um 22.05 Uhr in ORF 1 schaut der Schauspieler und Sänger im „Willkommen Österreich“-Studio vorbei. Außerdem plaudern Stermann und Grissemann mit Schauspielerin und Moderatorin Miriam Hie über ihr erstes Solo-Kabarettprogramm. Gleich danach um 23.10 Uhr steht das Serienfinale von „Arthurs Gesetz“ mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner auf dem „DIE.NACHT“-Programm.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.05 Uhr

Unlängst spielte Uwe Ochsenknecht einen Österreicher – in Nina Prolls Film „Anna Fucking Molnar“ musste er beweisen, dass er auch Wienerisch spricht. Auch seine nächste Rolle hat Österreichbezug. Uwe Ochsenknecht ist einer jener hochkarätigen Schauspieler und Schauspielerinnen, die in der Musicalverfilmung „Ich war noch niemals in New York“ Udo-Jürgens-Hits zum Besten geben. Der Film ist ab 17. Oktober in den Kinos zu sehen. Dass ihm das Singen liegt, hat Ochsenknecht in den 1990ern mit zwei veröffentlichten Alben gezeigt. Am Dienstag ist der deutsche Schauspieler und Sänger bei Stermann und Grissemann zu Gast.

„Who is Hie“ darüber gibt die Schauspielerin und Moderatorin Miriam Hie in ihrem ersten Solo-Kabarettprogramm Auskunft. Die Oberösterreicherin präsentierte Anfang der 2000er Jahre die tägliche ORF-Sendung „25 – Das Magazin“. Über ihre Zeit als „erste asiatische Moderatorin im österreichischen Fernsehen“ erzählt Miriam Hie auf der Bühne genauso selbstironisch wie über ihr Aufwachsen mit Eltern, die sie als „Integrationsextremisten“ bezeichnet.

Serienfinale für „Arthurs Gesetz“: Folge 6 um 23.10 Uhr

Arthur weiß jetzt endlich, wem sein Herz wirklich gehört. Es ist Zeit für ihn, mit seiner großen Liebe aus Klein Biddenbach zu verschwinden. Als Martha erfährt, dass nicht sie die Auserwählte ist, brennen bei ihr endgültig die Sicherungen durch. Holger (David Bredin) kann derweil beweisen, dass Arthur hinter den Morden an seinen Männern steckt. Er schaltet seinen Chef ein. Und der ist für Arthur kein Unbekannter. Mit Jan Josef Liefers (Arthur Ahnepol), Martina Gedeck (Martha Ahnepol / Muriel), Nora Tschirner (Claudia Lehmann), Michael Klammer (Jerome), Cristina de Rego (Jesse), David Bredin (Holger Elsholz), Ronald Kukulies (Ronny Menze) u. a.

