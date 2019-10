Bezirksmuseum 15: Podcast Party und Open Mic Night

Wien (OTS/RK) - Abermals wird das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) seinem guten Ruf als „Ort der Begegnung“ gerecht: Am Dienstag, 15. Oktober, geht im Museum von 19.00 bis 21.00 Uhr die „9. Podcast-Party“ über die Bühne. Dieser Abend hat das Motto „Feiern, Kennenlernen & Vernetzen“. Präsentiert wird die letzte Folge des von ehrenamtlich tätigen Bezirkshistorikern gestalteten Kultur-Podcasts „15 Minuten über den Fünfzehnten“. 5 junge Künstler-Talente stellen sich bei der „7. Open Mic Night“ im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus vor: Am Freitag, 18. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr zeigt sich der Nachwuchs in den Sparten „Musik, Kleinkunst und Poesie“ mit 15 Minuten langen Beiträgen von der besten Seite. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen gratis. Spenden werden erbeten. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. E-Mails an die ehrenamtlich engagierte Museumsleiterin Brigitte Neichl: bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (Kultur-Podcast): www.museum15.at/podcast/

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

