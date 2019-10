Ein neues Abenteuer für Konny und Manu: Neue Folgen von "Die Reimanns" bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) -

- Deutschlands bekannteste Auswanderer-Familie ist zurück

- Ein Road-Trip der besonderen Art

- Sendetermin: ab Montag, 14. Oktober 2019, um 21:15 Uhr bei

RTLZWEI

Für Konny und Manu heißt es: "Kira ora"! Die Reimanns starten einen Road-Trip quer durch Neuseeland. Drei Wochen lang wollen sie in einem Monster-Wohnmobil 3.000 Kilometer zurücklegen und das Gefährt auf Herz und Nieren testen. Und mit ein wenig Glück finden sie auch Konnys alten Freund Jens, den er seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen hat.

In den neuen Folgen der beliebten Doku-Soap "Die Reimanns" liegt ein neues Abenteuer vor Konny und Manu: Seit 40 Jahren campen sie auf der ganzen Welt - in Neuseeland waren die Reimanns allerdings noch nie. Umso größer ist die Vorfreude auf den Road-Trip, zu dem Konnys Kumpel Bernd die beiden eingeladen hat. Nachdem die Auswandererkönige Bernds Monster-Wohnmobil bereits in Australien getestet haben, wird nun zur zweiten Testrunde gerufen: 3 Wochen im Land der Kiwis sind Programm. Während Manu es vor allem spannend findet, Gletscher und andere Dinge zu entdecken, die es auf Hawaii nicht gibt, fiebert Konny den Adrenalinkicks beim Canyoning oder Klippenspringen entgegen. Ob das gut geht?

Ein großer Wermutstropfen ist die Krankheit von Dogge Phoebie, die aufgrund von Knochenkrebs zuhause bleiben muss. Hätte sich Manus beste Freundin Sandra nicht bereit erklärt, sich während der Reise um das kranke Tier zu kümmern, wären die Reimanns niemals aufgebrochen. Aber alles kommt anders gedacht: Phoebie stirbt kurz vor Abflug der Beiden. Konny und Manu trauern um ihr geliebtes Familienmitglied, beschließen aber dennoch den Neuseeland-Trip anzutreten. Und wer weiß, vielleicht

kommen sie in der Ferne ja auf andere Gedanken.

Nach langem Flug endlich in Christchurch angelangt, steht die Übergabe des Wohnmobil-Monsters durch Kumpel Bernd ins Haus. Kurz darauf geht die Tour los: Erster Stopp soll Queenstown im Süden der Insel sein. Doch der Linksverkehr macht Konny mehr zu schaffen als er gedacht hätte - und auch sonst läuft nicht alles nach Plan. Die Suche nach Konnys "verschollenem" Kumpel kann losgehen. Für Herrn Reimann ist eins glasklar: er verlässt die Insel nicht bevor er ihn gefunden

hat!

"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.

"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Neue Folgen ab Montag, 14. Oktober 2019, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI

Die neue Folge ist bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich von TVNOW verfügbar und nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage kostenlos.

