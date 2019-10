Clayton, Dubilier & Rice erweitert europäisches Gesundheitswesen-Team mit der Ernennung von Jean-Luc Belingard, ehemaliger CEO von bioMérieux, Ipsen und Roche Diagnostics zum operativen Berater seiner Fonds

New York und London (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R") gab heute die Ernennung von Jean-Luc Belingard, einer Führungskraft mit einer erfolgreichen Karriere bei weltweiten Pharmaunternehmen, zum Operating Advisor für CD&R Funds bekannt. Herr Belingard wird eng mit dem globalen Gesundheitswesen-Team von CD&R zusammenarbeiten, um neue Investitionen zu beschaffen und zu evaluieren und CD&R-Portfoliounternehmen zu beraten.

"Investitionen im Bereich Gesundheitswesen sind nach wie vor eine wichtige strategische Priorität für CD&R sowohl in Europa als auch in Nordamerika", sagte David Novak, CD&R Partner und Leiter des europäischen Investmentteams des Unternehmens in London. "Jean-Luc stärkt unsere globalen operativen Fähigkeiten weiter und teilt unsere Vision, dass privates Kapital ein Motor für langfristige Wertschöpfung im Gesundheitswesen sein wird."

"Wir freuen uns sehr, dass Jean-Luc als Berater für unsere Fonds zu uns kommt", sagt Eric Rouzier, Partner bei CD&R. "Seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz und sein umfangreiches Netzwerk sind eine willkommene Ergänzung zu unseren Anstrengungen, lohnende Investitionen in allen Teilsegmenten des Gesundheitswesens zu tätigen, einschließlich dem Engagement in attraktive globale Unternehmen für Dienstleistungen und Produkte im Pharmabereich."

Herr Belingard verfügt über 40 Jahre Führungserfahrung in der Pharma-, Life-Science- und Diagnostikbranche, unter anderem als Chairman und Chief Executive Officer der bioMérieux und Ipsen Group sowie als Chief Executive Officer von Roche Diagnostics.

"CD&R hat einen etablierten und erfolgreichen Ansatz für Investitionen im Gesundheitswesen", sagte Herr Belingard. "Ich freue mich darauf, die Firma bei der Umsetzung ihrer ausgeprägten Strategie zu unterstützen, mit Managementteams zusammenzuarbeiten, um ihre Geschäfte profitabel zu entwickeln und wertvoller zu gestalten."

Herr Belingard erhielt seinen M.Sc. von HEC und seinen M.B.A. von der Cornell University. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von bioMérieux, Lupin, Pierre Fabre und Laboratory Corporation of America. Er wurde mit dem Légion d'Honneur und dem Ordre National du Mérite ausgezeichnet.

Informationen zu Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) wurde im Jahr 1978 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft. Seit seiner Gründung hat CD&R Investitionen in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar für 86 Unternehmen, die ein breites Spektrum an Branchen vertreten, mit einem Gesamttransaktionswert von über 130 Milliarden US-Dollar verwaltet. CD&R verfügt über Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.cdr-inc.com.

