Credorax wird auf Liste der 2018 Deloitte Technology Fast 500(TM) in EMEA geführt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Credorax, ein Smart Payment-Dienstleister, der als Merchant Aquiring Bank lizensiert ist und die grenzüberschreitende Verarbeitung von eCommerce- und Omni-Channel-Zahlungen anbietet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Deloitte Technology Fast 500(TM) Rangliste EMEA 2018 geführt wird. Das Ranking ist ein Branchen-Benchmark und würdigt Credorax als eines der 2018 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA).

"Wir streben stets nach Innovationen in den Bereichen Online-Zahlungsverkehr, Global Acquiring und Merchant Banking, und diese Auszeichnung ist ein Beweis für den kontinuierlichen, engagierten Einsatz unseres Teams", sagt Igal Rotem, CEO von Credorax. "Die Anerkennung als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in der Region EMEA bestätigt unser Engagement für die Weiterentwicklung nahtlos ineinandergreifender Bezahlmöglichkeiten und den Ausbau von Geschäftsmöglichkeiten für unsere Handelsvertragspartner in der EU und auf der ganzen Welt".

Die Liste der Deloitte Technology Fast 500(TM) ist ein objektives Branchen-Ranking, das sich auf das Technologie-Ökosystem konzentriert und Technologieunternehmen würdigt, die in den letzten vier Jahren die höchsten Umsatzwachstumsraten in der Region EMEA erzielt haben. Die Top-Unternehmen wurden auf der Grundlage des prozentualen Umsatzwachstums im Geschäftsjahr 2014 bis 2017 ausgewählt.

Insgesamt sind auf der diesjährigen Technology Fast 500-Liste für die Region EMEA Unternehmen aus 18 Ländern mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 969% im Jahr 2018 zu finden. Das Wachstum der einzelnen auf der Liste aufgeführten Unternehmen lag zwischen 131% und 19.900%. Credorax wird als eines von 23 schnell wachsenden Unternehmen in Israel gelistet.

Informationen zu Credorax

Credorax ist ein Smart Payment-Dienstleister, der als Merchant Aquiring Bank lizensiert ist und die grenzüberschreitende Verarbeitung von eCommerce- und Omni-Channel-Zahlungen anbietet. Unsere zentrale Gateway-Technologie Source(TM) wurde hausintern entwickelt, um eine rationalisierte Zahlungserfahrung zu liefern, die so intelligent und sicher ist, dass Händler ihre Zahlungen auf unkomplizierte Weise besser verwalten und ihr volles Geschäftspotenzial ausschöpfen können. Credorax-Merchants können 140 verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren und werden in ihrer jeweils präferierten Währung bezahlt. Unsere Händler profitieren des Weiteren von Best-in-Class Approval Rate-Optimierung, erweitertem Schutz gegen Betrug, Business Intelligence und einer Vielzahl anderer Dienste und Produkte, die Mehrwert bringen und ein beispielloses Bezahlerlebnis ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail-Anfrage unter grow @ credorax.com, oder auf www.credorax.com.

Rückfragen & Kontakt:

Marisa Rijpkema

Marisa.rijpkema @ credorax.com

+31-6-42140533